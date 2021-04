Previsioni Meteo DOMANI lunedì 26 | coperto al nord

Nella giornata di domani lunedì le previsioni meteo del 26 aprile. Al nord nubi sparse con rovesci sparsi. Al centro nubi sparsi con intensificazione in giornata. Al sud cieli coperti su tutta la area. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 26 aprile 2021.

Nord:

Cielo molto nuvoloso su tutte le regioni con deboli precipitazioni già al mattino ed in successiva intensificazione pomeridiana, dapprima al nord ovest e poi anche su Lombardia centro settentrionale ed Emilia romagna occidentale.

Centro e Sardegna:

Parziali schiarite iniziali saranno seguite da estesa copertura nuvolosa, dapprima medio alta con associate deboli precipitazioni a carattere sparso e poi, nel corso della serata, da nuvolosità più compatta su Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale.

Sud e Sicilia:

Al mattino transito di innocua nuvolosità sulle regioni peninsulari ed ampie zone di sereno sull’isola. Nel pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità con deboli occasionali piogge su Molise e Puglia garganica.

Temperature:

Minime stazionarie su Sicilia centro meridionale ed in generale aumento sul resto del paese. Massime in generale flessione al nord; in aumento su Sardegna occidentale, aree adriatiche della Puglia e su quelle tirreniche della Calabria e Sicilia e senza variazioni di rilievo altrove.

Venti:

Moderati sud orientali con locali rinforzi su Sardegna e Sicilia occidentale; da deboli a moderati meridionali sul restante centro sud; moderati settentrionali su Liguria e deboli variabili sul resto del settentrione.

Mari:

Da mossi a molto mossi i mari intorno alla Sardegna e stretto di Sicilia; mossi i restanti bacini.