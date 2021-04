Mafia, smantellata organizzazione nigeriana: droga, immigrazione clandestina, prostituzione e truffe

Mafia, smantellata a L’Aquila l’organizzazione criminale nigeriana denominata Black Axe: disposti arresti in 14 province, e quasi 100 capi di imputazione.

Smantellata una diffusa organizzazione criminale: la Polizia di Stato de L’Aquila, a partire dalle primissime ore di questa mattina, ha infatti eseguito in 14 province italiane numerose misure cautelari in carcere e perquisizioni nei confronti di cittadini stranieri, di origine nigeriana.

Secondo quando emerso dalle indagini, coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, gli indagati sono tutti indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso, e parte di una organizzazione mafiosa nigeriana denominata Black Axe. Il giro criminale si è reso protagonista di diversi reati, tra cui traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, truffe romantiche, truffe informatiche e riciclaggio anche attraverso la compravendita di bitcoin. Le fonti parlano di un totale di 100 capi di imputazione.

Sulle operazioni e le indagini saranno forniti ulteriori dettagli nel corso della conferenza stampa di questa mattina, che avverrà in diretta presso la Questura di L’Aquila, alla presenza del Procuratore Capo, Michele Renzo, e del Direttore Centrale Anticrimine, Prefetto Francesco Messina.

Poliziotti questura L'Aquila e #Sco stanno eseguendo, in 14 province italiane, numerose misure cautelari nei confronti di cittadini stranieri per associazione per delinquere di stampo mafioso . Sono ritenuti membri dell'organizzazione criminale Black Axe#26aprile#essercisempre pic.twitter.com/NbRdIdDYvY

— Polizia di Stato (@poliziadistato) April 26, 2021