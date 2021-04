“Riaperture? Situazione va meglio, servono regole rispettate da tutti. Anticorpi monoclonali efficaci” [VIDEO]

A poche ore dalle riaperture – se pur parziali – in quasi tutte le regioni d’Italia la dottoressa Chiara Dentone, infettivologa dello staff del professor Bassetti al San Martino di Genova, fa il punto della situazione anche sull’efficacia degli anticorpi monoclonali.

Efficacia nelle cure, sopratutto quelle tempestive, e situazione generale in miglioramento. Nel corso della seconda parte dell’intervista realizzata da Valentino De Luca, la dottoressa Chiara Dentone, infettivologa dello staff del professor Bassetti al San Martino di Genova, offre una immagine tutto sommato rassicurante della situazione attuale rispetto alla pandemia di Covid 19. Dopo aver condiviso con i nostri lettori una serie di riflessioni su vaccini, campagna vaccinale e varianti la dottoressa Dentone tocca altri due argomenti decisamente caldi.

Il primo riguarda una possibilità importante di cura, utilizzando gli anticorpi monoclonali. Se ne parla da mesi, la dottoressa Dentone fa chiarezza: “Sono efficaci nelle fasi iniziali dell’infezione“ spiega. “Stiamo vedendo degli importanti risultati. Sono farmaci ben tollerati dai pazienti: l’infusione avviene per via endovenosa, dura 30 minuti circa. Poi, dopo un’altra ora passata in osservazione, il paziente può anche tornare al proprio domicilio”. Un tipo di somministrazione per nulla complesso, insomma, utile ad alleggerire la pressione negli ospedali, sopratutto sul fronte dei ricoveri.

Altro tema molto attuale, anche visto il momento, è quello delle riaperture: “E’ difficile gestire questa situazione, sia dal punto di vista medico che da quello politico” commenta l’infettivologa. “E’ indispensabile capire quale sia il momento, dal punto di vista sanitario, nel quale non c’è troppa pressione sugli ospedali. Un indicatore utile è l’indice RT, ad esempio” prosegue, sottolineando un aspetto molto importante: “Le chiusure repentine dipendono da dati sanitari che non sempre sono compresi dalla popolazione. Purtroppo non è semplice coniugare le diverse esigenze”.

Al momento la situazione appare sotto controllo: “Ora va meglio. In un paio di settimane saranno possibili una serie di aperture selettive e precise” spiega la dottoressa Dentone, che però ammonisce; “Saranno però necessarie regole rispettate da tutti. La capacità sociale di adeguarsi alle regole potrà farci uscire da questa situazione”.