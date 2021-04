Bollettino coronavirus 25 aprile, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 25 aprile, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi 25 aprile. L’aggiornamento completo dopo le 17.00

Le Regioni

Lazio, 1185 casi e 19 decessi

Nel Lazio oggi su oltre 13 mila tamponi (-1.493) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.185 casi positivi (-81), 19 decessi (-4) e +1.159 guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 3%. I casi a Roma citta’ sono a quota 500. “La zona gialla non e’ un tana libera tutti, bisogna continuare a mantenere massimo rigore nei comportamenti”, dice l’assessore Alessio D’Amato.

Mille nuovi casi e 23 morti in Emilia-Romagna

Sono 1.001 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di 16.532 tamponi messi a referto. Si contano anche 23 morti, mentre prosegue, lentamente, il calo dei ricoverati. Dei nuovi positivi, 364 sono asintomatici, individuati con screening e contact tracing. La provincia con il numero maggiore di casi è Bologna (229), seguita da Modena (157) e Forlì-Cesena (134). Crescono le guarigioni, che fanno scende i casi attivi a 50.481 (-1.921 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, sono il 95,8%. I ricoverati in terapia intensiva sono 265 come ieri, mentre quelli negli altri reparti covid 1.842, 31 in meno. Le 23 nuove vittime sono nove a Bologna, cinque a Modena, tre a Reggio Emilia, due in provincia di Forlì-Cesena e Parma, uno a Ferrara e Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.784.

Veneto, +788 contagi e 9 decessi in 24 ore

Scende la curva del contagio in Veneto, che registra 788 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore e 9 decessi, per un totale di 407.830 infetti dall’inizio dell’epidemia e 11.235 vittime, tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione. I dati ospedalieri sono in miglioramento: nei normali reparti medici sono ricoverati 1.345 pazienti Covid (-5) e 214 (-3) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 23.312 (+93).

299 positivi nelle Marche in 24 ore

Sono 299 i positivi al covid rilevati tra le nuove diagnosi nelle ultime 24 ore nelle Marche: 88 in provincia di Ancona, 59 in provincia di Pesaro Urbino, 49 in provincia di Ascoli Piceno, 48 in provincia di Macerata, 46 in provincia di Fermo e 9 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione nelle ultime 24 ore “sono stati testati 4.274 tamponi: 2.323 nel percorso nuove diagnosi (di cui 624 nello screening con percorso Antigenico) e 1.951 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,9%)”. I 299 casi positivi comprendono soggetti sintomatici (49), contatti in setting domestico (93), contatti stretti di casi positivi (81) contatti in setting lavorativo (11), contatti in ambiente di vita/socialità (3), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (7), screening percorso sanitario (1). Per altri 54 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 624 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 37 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%”.

In Friuli Venezia Giulia 184 casi su 6.635 test, 11 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.635 test sono state riscontrate 184 positività al Covid, pari al 2,77%. Nel dettaglio, 134 nuovi contagi sono stati rilevati dall’analisi di 3.600 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 3,72%; 50 da 3.035 test rapidi antigenici (1,65%). I decessi registrati sono 5, a cui si aggiungono 6 morti pregresse. I ricoveri nelle terapie intensive rimangono 37, mentre quelli negli altri reparti scendono a 282 (-9). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.664, con la seguente suddivisione territoriale: 776 a Trieste, 1.950 a Udine, 657 a Pordenone e 281 a Gorizia. I totalmente guariti sono 87.211, i clinicamente guariti 5.261, mentre le persone in isolamento sono 7.982. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al virus complessivamente 104.437 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.366 a Trieste, 49.922 a Udine, 20.292 a Pordenone, 12.702 a Gorizia e 1.155 da fuori regione.

Articolo in aggiornamento