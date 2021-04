Ascolti tv Domenica 25 aprile: chi ha vinto tra Mara Venier e la D’Urso?

Continua la sfida all’ultimo telespettatore tra Domenica In e Domenica Live. Chi avrà avuto la meglio nel pomeriggio di domenica 25 aprile?

Dopo la decisione di mandare in onda in una versione più lunga il programma della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, il confronto con Mara Venier è inevitabile.

Il successo di Domenica In

Domenica 25 aprile è andata in onda una delle sfide più chiacchierate delle ultime settimane, quella tra Mara Venier e Barbara D’Urso, che si contendono l’attenzione del pubblico nella fascia pomeridiana, ma chi avrà avuto la meglio? Anche questa settimana la regina indiscussa della domenica pomeriggio resta zia Mara. Infatti Domenica In ha registrato ottimi risultati intrattenendo 3.108.000 spettatori con il 18,6% di share nella prima parte, mentre nella seconda parte ha tenuto davanti allo schermo 2.687.000 spettatori. Venier conferma la stagione fortunata del suo programma domenicale, indubbiamente dovuta alla sua esperienza, al talento e all’empatia ma anche legata alle interviste e ai contenuti proposti. Durante la messa in onda del 25 aprile Mara ha dedicato l’apertura dello show a Milva, storica voce del nostro paese, scomparsa due giorni prima all’età di 82 anni. Ad attirare l’attenzione dei telespettatori anche l’emozionante intervista a Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, bambina scomparsa nel 2004.

Gli ascolti di Domenica Live

Niente da fare per Barbara D’Urso con Domenica Live che anche il 25 aprile ha registrato risultati deludenti. In particolare lo show ha segnato un picco di 1.750.000 spettatori con il 13,2% di share per poi scendere a 1.486.000 spettatori nella terza parte, confermando anche quanto successo nella scorsa settimana. La conduttrice di Canale 5 è stata nuovamente superata dal programma condotto da Francesca Fialdini, Da Noi…A Ruota Libera, in onda subito dopo Domenica In, che ha intrattenuto 2.001.000 spettatori corrispondenti al 14,57% di share.

LEGGI ANCHE—>Live Non è la D’Urso chiuso | Barbara D’Urso rompe il silenzio

I risultati deludenti di Barbara D’Urso

Insomma sembra che nelle ultime settimane le cose per i programmi di Barbara D’Urso non vadano al meglio. Dopo anni di successi e ascolti alle stelle, nel giro di pochi mesi la conduttrice ha dovuto affrontare la chiusura anticipata di Live Non è la D’Urso e adesso i risultati non proprio soddisfacenti del suo show domenicale.