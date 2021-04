Laura Pausini agli Oscar: come si è presentata, vestito meraviglioso

Laura Pausini conquista il red carpet con incredibile raffinatezza: l’abito total black fa innamorare tutti.

Questa notte si è svolta la 93esima edizione degli Oscar, l’appuntamento più importante per il mondo del cinema e uno dei eventi più attesi dell’anno. Questa volta a trionfare è stato Nomadland, film diretto da Chloé Zhao. Già vincitore del Leone d’oro alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del Golden Globe per il miglior film drammatico e per miglior regista, la pellicola si è aggiudicata anche 3 oscar: rispettivamente per il miglior film, miglior regia e migliore attrice protagonista. La cerimonia si è tenuta per la prima volta in forma “fisica” in tempi di Covid e, come da tradizione, le celebrità hanno calcato il red carpet allestito al Dolby Theatre. Tra queste, c’è stata un’importante rappresentanza del nostro paese: Laura Pausini, nominata per il premio migliore canzone con Io sì/Seen, colonna sonora del film La vita davanti a sé.

Il look di Laura Pausini

Nominata nella categoria Best Song, la cantante Laura Pausini si è anche esibita nel pre-show dell’evento, offrendo un’incredibile performance sul tetto del nuovo Museo del Cinema di Hollywood. A non passare inosservato, oltre al grande talento di un’artista conosciuta in tutto il mondo, è stato il suo look: un mix di semplicità ed eleganza che l’ha portata a distinguersi tra tutte le star che invece hanno voluto strafare. Con la sua delicata raffinatezza, Laura Pausini è riuscita ad attirare su di sé gli occhi di tutti.

L’abito firmato Valentino Haute Couture

La mente creativa dietro il look da Oscar della cantante italiana è stato il suo stylist di fiducia, Andrea Mennella. L’abito scelto per lei è un modello in seta e lana double, con scollo a barca, maniche lunghe e una gonna principesca. Il tutto accompagnato da un cappotto ton sur ton. La cosa curiosa riguardo quest’abito è che per realizzarlo sono state necessarie ben 500 ore di lavoro delle sarte della Maison di alta moda. Il vestito, infatti, è un pezzo unico ideato da Pierpaolo Piccioli, lo stilista che ha definito personalmente ogni dettaglio con l’obiettivo di mettere in luce l’animo rock di Laura Pausini e al tempo stessa il suo raffinatissimo gusto.

Gli orecchini di diamanti e smeraldi Bulgari

Ma a spiccare sull’intero look di Laura Pausini sono gli orecchini di Bulgari: i Green Dream della collezione Barocko di Alta Gioielleria. Si tratta di un intreccio di diamanti luminosi impreziositi da imponenti smeraldi che non possono non risaltare sul total black dell’abito della cantante.

Le parole di Laura Pausini

Nonostante la sua voce e il suo look abbiano conquistato tutti, Laura Pausini non è riuscita ad aggiudicarsi l’Oscar. Ma questo non sembra turbarla. Anzi, sul suo profilo Instagram ha scritto:

“Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma è la mia vita. Torno in Italia felice di riabbracciare la mia bimba che mi aspetta e con la quale festeggeremo di ritrovarci dopo la prima settimana di lontananza della nostra vita. Ma le racconterò il sogno di una notte incredibile”