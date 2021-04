Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati: i motivi

Una nuova coppia vip che scoppia: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono arrivati al capolinea della loro storia d’amore e si sono lasciati. Nessun tradimento all’orizzonte ma la coppia fa chiarezza sui motivi.

Le luci dei riflettori di Temptation Island sono state galeotte per il loro amore ed è stato proprio durante il reality show che è scoccata la scintilla dell’amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Francesco era fidanzato, all’epoca, con Selvaggia Roma mentre Antonella, influencer, era la bellissima e seducente tentatrice del programma.

Durante Temptation Island i due hanno intrapreso percorsi diversi: Chiofalo aveva continuato il suo fidanzamento con Selvaggia mentre Antonella tentava il fidanzato di Sara Affi Fella, Nicola Panico ma grazie a quel programma hanno avuto modo di conoscersi.

Solo dietro le telecamere, a reality concluso, si sono ritrovati e si sono riscoperti innamorati anche se, a quanto pare, la loro storia d’amore è arrivata al punto di non ritorno e a spiegarne i motivi è proprio Chiofalo su Instagram.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati

C’era puzza di bruciato nella loro storia d’amore e lo si era intuito dalle Stories pubblicate dalla bellissima Antonella Fiordelisi ma adesso la conferma ufficiale viene data, sempre attraverso i social, dallo stesso Francesco Chiofalo.

E’ lui a dilungarsi sui motivi che hanno portato la coppia alla rottura, volendo soprattutto sottolineare che la decisione è arrivata non per un tradimento, ponendo così fine a voci di corridoio che presupponevano questa ipotesi.

Chiofalo non lascia spazio ai dubbi e neanche ai margini di speranza per un possibile ritorno perché, come lui stesso afferma in modo netto, “è finito l’amore“. Quindi il motivo reale che porta alla fine della storia d’amore della coppia è la fine del sentimento che non presuppone una crisi passeggera ma un punto di non ritorno.

Francesco Chiofalo: “Ad Antonella voglio …”

Nel suo lungo chiarimento che toglie ogni dubbio ai suoi followers, l’ex di Temptation Island spiega come sia stata proprio la sua ex compagna a prendere il coraggio e far concludere una relazione che era alle battute d’arresto. Così è stata Antonella Fiordelisi a prendere la situazione di petto e porre uno stop definitivo alla relazione, una scelta condivisa da Chiofalo che, forse, non avrebbe avuto il coraggio nel prendere l’iniziativa.

Nessun tradimento e nessuno scheletro nell’armadio, tanto che Francesco Chiofalo sottolinea che non toglierà dai social le foto insieme alla sua ex perché non rinnega i momenti belli del passato.

Inoltre il giovane Francesco dice di non provare rancore verso Antonella ma, anzi, ribadisce il suo affetto per lei: “Non odio verso di lei. Le voglio un bene dell’anima. Ci sarò sempre per lei, non la considero un nemico. Siamo stati insieme due anni, non voglio la guerra”.

Diverso, sembra, invece il sentimento che muove la bellissima Fiordelisi che, stando a quanto detto da Chiofalo, sul web manda frecciatine velenose e di rancore forse perché Chiofalo ha accettato con serenità la rottura. “Anto, dovresti star bene a sapere che anche io sto bene” conclude così Francesco.