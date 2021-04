“Sembra Ken Umano”, Pio e Amedeo prendono in giro Ilary: la reazione di Totti

La comicità pungente e talvolta cinica di Pio e Amedeo questa volta prende di mira Ilary Blasi, definita dal duo di foggiani come un “Ken Umano”. Qual è stata la reazione del marito, Francesco Totti?

Ci vanno giù pesante, Pio e Amedeo e questa volta lo fanno verso la signora Totti, ovvero la presentatrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi. Solo qualche settimana fa, ospiti al Serale di Amici, i due comici avevano schernito Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez, la quale è in dolce attesa del suo attuale compagno Antonino.

Durante la puntata, Pio e Amedeo mettono in scena il loro sketch comico: hanno applaudito con entusiasmo al lieto evento, rivolgendosi al ballerino e facendogli gli auguri perché sta diventando di nuovo papà ma, subito dopo, si fingono stupiti e sottolineano “Ma non sei tu il papà“. Risate di imbarazzo da parte di De Martino e, all’indomani di questo siparietto, sono state mosse anche delle critiche da parte di chi ha trovato fuori luogo la battuta ma Pio e Amedeo non si lasciano intimorire e continuano a mantenere il loro stile di comicità che li ripaga, con un ottimo numero nello share del programma Felicissima Sera.

Pio e Amedeo prendono in giro Ilary: “Sembra il Ken Umano”

Le frecciatine pungenti di Pio e Amedeo sono al centro della comicità del loro programma, Felicissima Sera, in onda in prima serata il venerdì sera su canale 5. Tra gag e risate, nella seconda puntata, l’ospite in studio è l’ex calciatore Francesco Totti che si mette in gioco e al servizio dei due comici foggiani.

L’obiettivo di Pio e Amedeo è quello di far piangere, in modo ironico, con una serie di fotogrammi, l’ospite di turno sul loro divanetto ma in realtà il senso principale è quello di mettere in imbarazzo i personaggi dello spettacolo e, a quanto pare, sembrano riuscirci anche con Francesco Totti.

“ Adesso vedrai la foto di una persona a te molto cara, che tu ami molto. Ricordati, dovrai piangere ” dicono i due comici all’ex calciatore ma, improvvisamente, sul maxi schermo compare l’immagine di Rodrigo Alves, il Ken umano oggi diventato Jessica. Un errore? Pio e Amedeo, simpaticamente, fingono di aver sbagliato “Non è Ilary anche se sembra” dicono.

La reazione di Totti alla battuta di Pio e Amedeo

La battuta di Pio e Amedeo su Ilary Blasi, spiazza suo marito Francesco Totti che, di fronte alla foto del Ken Umano, resta per un attimo in imbarazzo e poi replica: “ Ma chi è? Me devo emoziona’? “.

Il siparietto messo in atto da Pio e Amedeo continua ad andare avanti e i due comici dicono a Totti: “ No, no. Dalla regia si sono sbagliati, più avanti era. Non è Ilary. O forse…Anche se somiglia. Somiglia? “.

Intanto l’intervista pungente prosegue e chiedono all’ex calciatore quando ha conosciuto sua moglie e così ‘er pupone’ racconta di aver incontrato Ilary Blasi, per la prima volta, in un locale al buio, tirando su di se la battuta dei comici che gli chiedono se era un locale di scambisti.

Totti sta al gioco e ridendo, precisa, che era solo un pub. Insomma l’ex calciatore dimostra di fare buon viso a cattivo gioco, sapendo tenere testa a Pio e Amedeo.