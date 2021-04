Amici, Enula e Sangiovanni hanno avuto un flirt? Le parole della cantante

Questa edizione di Amici, oltre ad essere molto avvincente e a mettere in rilievo nuovi talenti della musica e della danza, tiene banco anche per le questioni sentimentali. L’attenzione è su Enula e Sangiovanni: i due giovani hanno avuto un flirt?

Una sorta di ‘odi et amo‘ catulliano: così potrebbe riassumersi il rapporto tra i due protagonisti di questa nuova edizione di Amici, il tanto amato talent show di Maria De Filippi. Nella scuola di Cinecittà i due allievi battibeccavano spesso ma poi, sostituivano, i loro litigi ad una forte stima ed ammirazione reciproca, al punto che alcuni rumors hanno avanzato anche delle ipotesi gossip: Enula e Sangiovanni hanno auto un flirt? Il loro battibeccare è un’espressione del proverbio “l’amore non è bello se non è litigarello”?

Così decide di fare chiarezza sul suo rapporto con il cantante Sangiovanni, la stessa Enula Bareggi, eliminata proprio nella fase serale del talent di Amici, svelando i retroscena del suo complicato rapporto con il suo ex compagno di scuola.

Una domanda che tormenta tutti gli appassionati di quest’ultima edizione di Amici e così, in una lunga intervista rilasciata al ComingSoon, Enula Bareggi, uscita dalla scuola, decide di fare chiarezza una volta e per tutte.

Enula ammette che tra lei e Sangiovanni c’era una grande affinità caratteriale, data da molti aspetti in comune della loro personalità: un’analogia, questa, che portava spesso i due a battibeccare nella casa. Nessun flirt ma un rapporto di “amore e odio” che li portava, come ammesso dalla stessa Enula, a litigare molto spesso, a confrontarsi e poi a fare pace subito dopo.

Così la giovane ex allieva ammette di avere un rapporto molto intenso con Sangiovanni che, però, non può essere definito un flirt ma semplicemente una bellissima amicizia. Tanti i punti in comune tra i due: il loro estro artistico che li porta ad essere un “po’ pazzi“, così come detto dalla Bareggi, insomma i “più folli” della scuola.

Infine Enula precisa anche che cosa farebbe, in futuro, con il suo caro compagno Sangiovanni: “Sicuramente lo chiamerei per fare una rivoluzione”.

Enula sull’eliminazione: “Sapevo che … “

Nella lunga intervista, Enula oltre a far luce sul suo rapporto con Sangiovanni ha tirato le somme sulla sua esperienza nella scuola di Amici.

In primis ha parlato del suo docente Rudy Zerbi, a cui deve il merito per il sostegno, sottolineando la forte intesa che avevano: “Mi bastava guardarlo negli occhi per capire quanto lui amasse la mia arte. Lo ringrazierò sempre per aver creduto in me” dice Enula.

Non solo ma la cantante commenta anche la sua eliminazione, ammettendo di sapere già che non sarebbe arrivata alla fine del talent show. Perché? Una sensazione che Enula aveva già da qualche giorno prima della puntata ma comunque si dice soddisfatta del percorso fatto ad Amici e confessa di non aver nessun rimpianto ma di continuare a vivere al massimo e voler studiare per migliorare la sua passione e il suo talento nel canto.