Amici, chi è Enula: significato del suo nome e perché si colora il viso

Una delle grandi protagoniste di Amici di Maria De Filippi è la cantante Enula Bareggi. Quest’ultima è stata eliminata nella quarta puntata del serale di Canale 5. Nonostante il grande successo e l’impegno, ha perso la sfida con Tancredi. Quest’ultimo, allievo della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, ha ottenuto la meglio. La ragazza, al di là del risultato negativo della sfida, con i suoi inediti Contorta e Auricolari è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori.

Il suo nome

La cantante Enula Bareggi, nonostante sia stata eliminata dal serale di Amici di Maria De Filippi, è sicuramente tra le sorprese dell’ultima edizione del programma di Canale 5. La ragazza originaria di Abbiategrasso, sebbene abbia riscontrato tanto successo con i suoi inediti, ha fatto anche parlare di sé e per il suo nome unico e originale. In molti, inizialmente, pensavano che il suo fosse un nome d’arte. Ma poi, col passare del tempo, ha raccontato che questo nome è stato scelto da sua madre perché prende il nome dal fiore che era solita raccogliere sin da ragazza.

Il colore al viso

Enula Bareggi, ad Amici di Maria De Filippi, ha lasciato il segno. La splendida cantante, infatti, ha la sua autenticità anche nello stile e nel modo di proporsi al pubblico. Sin dalla sfida che le ha dato il totale accesso nella scuola di Canale 5, si era fatta notare per il colore al viso. La ragazza ha confermato di colorarsi il viso semplicemente per dare un tocco più vivace alla sua immagine. Non ha mai nascosto il suo stile e la sua naturalezza soprattutto perché è sempre stata vicina alla filosofia buddhista nonostante non abbia mai affermato di seguire un credo ben preciso. Il suo modo d’essere, però, cattura davvero tutti.

Il tocco di colore, la naturalezza, e la vivacità sono da ricondurre al suo modo di essere estremamente gioioso. Lo si evince anche dai suoi splendidi brani, sempre ricchi di melodie positive e gioia che traspare anche da singole strofe. Ciò che importa, ancor più di tutto, è che la sua autenticità nel nome e nello stile, ha davvero colpito in maniera estremamente positiva tutti i telespettatori.

Amici, il presunto flirt di Enula

La cantante Enula Bareggi, prima di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, era stata paparazzata al fianco di Leo Gassman. Nonostante non siano mai arrivate conferme o smentite circa una loro relazione, è lecito dire invece ciò che il pubblico ha avuto modo di vedere.

Infatti, così come notato da tutti, la simpatia che si era instaurata tra Enula e Alessandro Cavallo sarebbe da ricondurre ad un rapporto estremamente speciale. Terminato il programma, però, si scoprirà se resteranno solo amici o ci sarà spazio anche per altri sentimenti più importanti.