Cosa succederà nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì 19 aprile a sabato 24 aprile 2021? Ecco le anticipazioni dettagliate delle vicende dei vicini di Acacias che vedremo prossimamente sul piccolo schermo.

Secondo le trame delle prossime puntate di Una Vita, continuerà la lotta tra Genoveva e Ursula. L’ex istitutrice è rimasta decisamente scossa dalle parole della Salmeron e chiede di essere confessata.

Nel frattempo Mendez rivela a Genoveva e Felipe che una misteriosa donna è andata a far visita ad Andrade in carcere, usando un nome falso.

Una Vita: Santiago in galera, Marcia inventa un alibi

Inevitabile accorgersi che si tratti proprio di Ursula, la cui sorte si compirà nelle prossime puntate. Così la donna viene convocata a casa della Salmerone si presenta vestita da moonaca, ricevendo un’importante proposta. Genoveva le offre una grossa somma di denaro per darle la possibilità di lasciare Acacias e sparire per sempre. Ursula, però, rifiuta l’offerta.

Il commissario Mendez non smette di indagare e interroga Marcia sullo scontro tra Felipe e Santiago. Genoveva si sta prendendo cura dell’Alvarez Hermoso in ospedale: questi si risveglia, ma continua a restare sotto controllo. Santiago, intanto, chiede alla Sampaio di fornirgli un alibi per l’ora in cui Felipe è stato investito. Prima che tutto possa compiersi, Mendez arriva ad arrestarlo e il triangolo continua, dal momento che Marcia decide di mentire per salvarlo. Andrade la minaccia e Ramon ci tiene a farle sapere che la sua testimonianza è fondamentale per tenere giustizia contro il trafficante di donne.

Felipe viene dimesso e torna a casa, Marcia va a trovarlo e gli confessa i suoi sentimenti. Genoveva li interrompe mentre stanno per baciarsi, reagisce male e caccia Marcia dalla casa di Felipe. Successivamente le impone di lasciare in pace l’avvocato per sempre. Ma le cose sono destinate ad evolversi, nel momento in cui a Marcia cade un fazzoletto che Ursula raccoglie.

José e Bellita, tra litigi e infedeltà

Intanto Jacinto e Marcelina sono convinti che il messaggio di zia Anita rappresenti il numero vincente della lotteria, comprano il biglietto e pensano di dividere la somma, ma il biglietto si rivela perdente. Intanto, Arantxa si confida con Cesareo e scatta il bacio, proprio mentre Jacinto arriva in soffitta e li vede.

Continuano gli intrighi di Margarita alle spalle di Bellita: la prima insinua tanti dubbi sull’infedeltà di José. Arantxa interpreta male l’abbraccio tra l’uomo ed Esther. Emilio chiede poi la mano di Cinta e José Miguel accetta, ma il momento di gioia viene interrotto da Bellita, convinta del tradimento di suo marito. Il litigio si fa più forte, Bellita ha un malore e sviene.

Nel frattempo Maite chiede a Felicia di mandare Camino alla scuola di Belle Arti, ottenendo in cambio un netto rifiuto. La donna accusa la pittrice di essere la causa del malessere di sua figlia e l’artista parigina decide di lasciare Acacias. Camino va da Maite per chiederle spiegazioni e il discorso termina con un bacio passionale.