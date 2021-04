Una Vita, che fine ha fatto Donna Huertas Lopez? Tutto cambiato dopo la soap

La soap spagnola Una Vita va ormai in onda da molti anni su Canale 5. Proprio per tale ragione molti sono i protagonisti che in tutte queste edizioni si sono ritrovati a passare per Acacias 38 ma ancor di più per stabilizzarsi nel cuore dei milioni di fan. In modo particolare, nella seconda e nella terza stagione, tutti ricorderanno la cameriera di casa Palacios ovvero Donna Huertas Lopez. Quest’ultima, dopo aver indossato i panni da cameriera nella soap ha poi dato del filo da torcere nel suo modo d’essere. Scopriamo subito le notizie legate alla sua biografia e a progetti nobili a cui ha preso parte al di fuori della televisione.

La sua storia nella soap

Tutti ricorderanno sicuramente la determinazione e la grinta di Donna Huertas Lopez all’interno della soap spagnola Una Vita. Infatti, così com’è lecito ricordare, l’attrice era la cameriera di casa Palacios quando poi ci fu la relazione con Felipe. La donna poi andò via per motivi politici sempre all’interno della soap per poi rientrare nelle vesti da imprenditrice e fidanzata di Diego. Nonostante quindi i suoi ruoli diversi all’interno delle vicende di Acacias 38, la donna poi ha lasciato la soap ma nonostante tutto è rimasta nel cuore di tutti i telespettatori. È lecito quindi parlare anche di notizie legate alla sua biografia e soprattutto a quello che è il suo vero nome Sandra Blàzquez.

Leggi anche -> Anticipazioni Una Vita: trame da lunedì 19 aprile a sabato 24 aprile 2021

Grandi impegni nel sociale

L’attrice che ha interpretato Donna Huertas Lopez a casa Palacios, si chiama Sandra Blàzquez. E’ nata nel gennaio del 1987 in Spagna e prima di prendere parte alla soap spagnola Una Vita ha recitato in tanti altri film come Ana y los 7 e tante altre produzioni. In realtà, però, così come riscontrabile anche dal profilo social dell’attrice, è giusto notare come il suo grande impegno nella vita di tutti i giorni non è solo da rapportare al suo ruolo di attrice. Infatti, dal 2014, ha fondato insieme ad una sua cara amica di nome Maria Fabregas una ONG a favore del Kenya e di tanti situazioni difficili in cui vivono molte persone e bambini.

Ha scritto anche un libro e proprio attraverso le vendite può aiutare sempre di più coloro che si trovano in estrema difficoltà nella nazione africana. Quindi, il suo ruolo ricoperto all’interno della soap spagnola di Canale 5, è anche da poter traslare e ricondurre alla sua attività estremamente impegnata ed impegnativa nella vita di tutti i giorni. Si occupa dei più deboli e soprattutto di coloro che hanno bisogno di aiuti diversificati. Nonostante quindi la sua giovane età dimostra di essere a pieno titolo una vera combattente che lavora per il bene di tutti.

Una Vita e il forte dualismo al negativo

Nonostante Donna Huertas Lopez non sia più presente nelle vicende di Una Vita, i telespettatori continuano a seguire tutti i momenti che in realtà stanno animando le vicende di Acacias 38 nelle ultime puntate.

Leggi anche -> Una Vita, ultima puntata pronta: anticipazioni sul finale della soap opera

Ursula e Genoveva, ancora una volta, rappresentano le principali fonti di azioni completamente diaboliche e Machiavelli. E’ anche per questo che i fan della soap continuano a seguire con grande passione le vicende di Acacias 38 e di tutti i protagonisti che ne fanno parte.