Il Paradiso delle Signore, vita e curiosità su Nicola Rignanese, l’attore che interpreta Giuseppe

Uno degli attori più amati de Il Paradiso delle Signore è sicuramente Nicola Rignanese. Quest’ultimo, è diventato celebre nella soap per interpretare Giuseppe Amato, padre di Salvatore, Tina e Antonio. E’ sposato nella fiction con Agnese. Proprio da lei, va via per un bel po’ e giunge in Germania, precisamente a Berlino. Ma poi, rendendosi conto di aver commesso un errore, fa in modo di ritornare a Milano e riconquistare la donna amata. Nonostante sia amatissimo per il ruolo del signore Amato, non tutti conoscono le sue amicizie, le curiosità biografiche ed altri ruoli a cui ha preso parte nella sua brillante carriera.

La vita e gli studi

Il caro attore de Il Paradiso delle Signore, Nicola Rignanese, è nato a Foggia nel 1965. Solo agli inizi degli anni ’90, frequenta la Scuola di Arte drammatica di Pietro Grassi a Milano dove consegue il diploma. Prima di diventare un attore affermato, al cinema e in televisione, ha mosso i suoi primi passi in teatro. Proprio qui ha avuto l’opportunità di recitare su pièce importanti di autori fenomenali come Shakespeare, Ariosto e tanti altri. La sua grande vita artistica si arricchisce anche grazie all’amicizia di uno degli attori più amati del panorama italiano: Antonio Albanese.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 16 aprile: Cosimo accusa pubblicamente Umberto

L’amicizia speciale

Proprio l’attore de Il Paradiso delle Signore, Nicola Rignanese, in tempi non sospetti, rilasciò una bella intervista alla Repubblica dove ebbe modo di parlare di Antonio Albanese e del rapporto che si creò con lui: “Ti conosci e ti annusi, con Antonio sono nate subito piccole occasioni. Studiavamo, facevamo il cabaret e abbiamo fatto anche gli imbianchini. C’erano lealtà e franchezza, anche la condivisione dei pacchi che arrivavano dal Sud. La domenica andavamo a mangiare dai genitori di Antonio”.

Dal loro grande rapporto di amicizia, sono nate anche diverse collaborazione insieme. Infatti, proprio Nicola, ha preso parte a film in cui il caro Albanese era protagonista. Basti pensare al film Cetto c’è, senzadubbiamente. La loro grande sinergia parte quindi da molto lontano, dall’epoca del cabaret e dei villaggi turistici. I passi più umili, fatti con estrema serenità e calma, hanno indotto i due ad imbastire un bellissimo rapporto di amicizia basato sulla stima reciproca e sull’affetto autentico.

Il Paradiso delle Signore e non solo

Anche se Nicola Rignanese è molto noto per essere il caro Giuseppe Amato ne Il Paradiso delle Signore, ha anche ricoperto diversi ruoli estremamente importanti in altre pellicole cinematografiche e in altre produzioni televisive. Basti pensare ai suoi ruoli in Italia – Germania 4-3, Pietro Mennea, La mafia uccide solo d’estate ecc. Al cinema, in un film di Alessandro Siani ha interprato Ernesto o’ parcheggiator.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, Vanessa Gravina malattia: “Ero terrorizzata, avevo dei dolori lancinanti…”

Si tratta del film Il giorno più bello del mondo che verrà trasmesso su Canale 5 martedì 20 aprile in prime time subito dopo Striscia La Notizia.