Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 16 aprile: Cosimo accusa pubblicamente Umberto

La soap di Rai Uno Il Paradiso delle Signore continua a raccogliere numerosi consensi soprattutto in merito alle ultime vicende relative a Vittorio e Marta. Come se non bastasse, però, le attenzioni dei telespettatori si sposteranno inesorabilmente anche su altri due protagonisti: Cosimo e Umberto. Proprio fra i due scoppierà una simil rissa in seguito a delle accuse forti e veementi che il primo riserverà al secondo. Scopriamo tutto ciò che accadrà nella prossima puntata di venerdì 16 aprile.

L’evento al circolo

I telespettatori de Il Paradiso delle Signore avranno modo e tempo di poter assistere ad un evento al circolo voluto da Dante e da Adelaide nella puntata di venerdì 16 aprile. In tale situazione, Dante sperava di poter mettere in difficoltà il caro Vittorio. In realtà, però, le attenzioni si sposteranno inesorabilmente su Cosimo e Umberto. Il primo, infatti, dopo aver letto una lettera di suo padre, è giunto alla scoperta di un fatto del tutto inaspettato. Secondo quanto appreso, Umberto sarebbe un assassino e di conseguenza responsabile dell’omicidio del caro Achille Ravasi. Quando Umberto sarà preso di mira da queste critiche aspre, calerà il gelo nel circolo e l’evento prenderà una piega del tutto diversa rispetto a come era cominciato il tutto.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di giovedì 15 aprile: il tradimento di Vittorio

Una storia tormentata

Purtroppo, anche le migliori storie d’amore, possono avere dei contraccolpi inaspettati. Questo è il caso di Marta e Vittorio. Tra i due, infatti, le cose non stanno andando a gonfie vele. Purtroppo, la tresca amorosa con Beatrice starebbe compromettendo il loro rapporto in tutti i modi. Proprio per questo motivo, anche se i fan della soap sperano vivamente in una loro riappacificazione, le cose sembrerebbero essere più complesse del previsto.

Nemmeno l’incidente sembrerebbe aver addolcito Marta nei confronti del consorte. Infatti, nonostante sia stata proprio Beatrice ad informare la donna dell’accaduto a Vittorio, la donna non riesce a lasciarsi alle spalle il tradimento che si è verificato anche se in tempi precedenti. I fan de Il Paradiso delle Signore sperano vivamente di riuscire a scoprire ben presto un riavvicinamento sentito e voluto tra i due protagonisti amatissimi ed osannati in ogni dove.

La passione a Il Paradiso delle Signore

La storia tra Irene e Rocco a Il Paradiso delle Signore sembrerebbe prendere una piega speciale. Infatti, sebbene la ragazza sia stata accusata di essere la ladra alla boutique in quanto sarebbe stata scoperta di nascondere un vestito, proprio Rocco non crederebbe a questa versione dei fatti.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, Emanuel Caserio: il doloroso lutto e il suo passato difficile

Il ragazzo, preso sentimentalmente dalla ragazza, sembrerebbe voler credere alla sua bontà d’animo e al fatto che sia solo vittima di accuse totalmente infondate. Ormai, però, i fan sperano vivamente che fra loro possa scoppiare la passione assoluta. Proprio i sostenitori della soap continuano a seguirla facendo registrare ascolti estremamente positivi.