Romina Power spunta una foto del passato: ha ceduto al ritocchino?

La bellezza di Romina Power, oltre al suo talento come cantante, è una dote insindacabile ma una foto del passato insidia il dubbio nei suoi follower: l’ex moglie di Albano ha ceduto al ritocchino chirurgico? Vediamo insieme.

Romina Power è una delle bellezze evergreen di tutti i tempi, un fascino ed un eleganza senza tempo che contraddistinguono la figlia del più grande attore di Hollywood, Tyron Power. Romina è diventata famosa in Italia, sua seconda terra, ormai, dopo aver sposato il cantante di Cellino San Marco, Albano Carrisi.

Da quel momento, la coppia Albano e Romina è entrata nella costellazione più alta del pubblico italiano e tutti gli italiani hanno tifato per il loro amore, oltre che prenderli come modello. La loro unione, sancita dall’amore e dai loro quattro figli, si è rafforzata anche sul lavoro, formando il tanto seguito duo musicale.

Amore e musica sono stati gli ingredienti che hanno portato al massimo successo sia Albano, che Romina Power: elementi che ancora oggi ruotano intorno ai loro nomi, nonostante il divorzio. Soprattutto Romina è sempre stata amata per la sua naturale bellezza ma, alcuni rumors, da qualche tempo stanno insidiando il dubbio sulla possibilità della Power di aver ceduto alla chirurgia.

Romina Power ha fatto un ritocchino?

La ex moglie di Albano, Romina Power si è sempre mostrata per quello che è: una bellezza evergreen ma qualche malpensante ha alluso alla possibilità della cantante di aver fatto qualche ritocchino chirurgico.

A mettere dubbi è stata una fotografia spuntata dal calderone del passato e pubblicata dalla ex moglie di Albano sul suo profilo Instagram. Appare come una giovanissima mamma con in braccio il suo primo figlio Yari e Romina appare con una bellezza giovane e spensierata, così come lei scrive nella didascalia, in inglese.

E’ una fotografia amarcord in cui vive i suoi anni più spensierati e belli, un momento in cui si guardava al futuro con gli occhi della speranza e con tanti sogni.

Alcuni utenti hanno ripreso la foto e fatto paragoni con la Power di oggi alludendo alla possibilità di qualche ritocchino. Per avvalorare la loro teoria, hanno aggiunto anche il periodo di assenza che Romina ha avuto sia dalla televisione, che dai social. La risposta della Power a queste voci di corridoio è stata geniale.

La rivelazione choc di Romina Power

Le voci sui presunti ritocchi fatti da Romina Power sono arrivati anche alle orecchie della cantante che ha deciso di rispondere e rivelare tutto. La cantante ha pubblicato sui social una statua di donna: la prima del passato e l’altra del presente con evidenti cambiamenti fisici tra loro. In un primo momento Romina Power ha ironizzato sulla possibilità della chirurgia estetica ma subito dopo ha smentito queste allusioni con sarcasmo e intelligenza.

La Power ha ribadito quella che è sempre stata la sua ferma posizione sul tema: Romina è contraria alla chirurgia per questo non ha ceduto a nessun ritocco. Certo, nel corso del tempo, la sua fisicità è cambiata con gli anni, come spesso accade nella vita di ogni persona, ma lei ha saputo accettare naturalmente queste trasformazioni.

Tanto più che Romina Power ha sottolineato che i suoi ritocchi sono quelli spirituali: ovvero percorsi di riflessione e meditazione che fortificano la sua parte interiore, quella a cui la cantante è più interessata.