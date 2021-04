Sangiovanni e Madame, la verità sul loro rapporto

Lui è uno degli allievi più seguiti di Amici, Sangiovanni. Lei, Madame, è la cantante che con il brano “Voce” si è classificata ottava al Festival di Sanremo. Su di loro si rincorrono le voci di una liaison. Ma è realmente così? Scopriamolo

Il ritratto di Sangiovanni disegnato da Madame

All’anagrafe è Giovanni Pietro Damian ma tutti ormai lo conoscono come Sangiovanni ed è tra i più amati di Amci 2021. Il cantante all’interno della scuola dei talent più famosa d’Italia ha intrapreso una relazione con la ballerina Giulia Stabile, anche se fuori dalla casa ha un bellissimo rapporto con un’altra ragazza: l’apprezzatissima e fortissima Madame, la vera scoperta di questo Sanremo 2021, dove si è posizionata all’ottavo posto con “Voce”, il pezzo che sta spopolando in rete e su tutte le radio.

Il gossip sui due è scoppiato qualche giorno fa, attraverso i social. Madame infatti, il cui vero nome è Francesca Calearo, ha condiviso un post su Instagram che mostra un disegno fatto da lei stessa e che rappresenta proprio il viso di Sangiovanni. La cantante poi ha taggato l’allievo di Amici affinché vedesse il risultato facendo scoprire così agli utenti, che i due si conoscono. Ma che rapporto c’è tra i due artisti? Una bellissima amicizia.

La verità sugli artisti

Sangiovanni e Madame si conoscono prima che il cantante entrasse nella scuola di Maria De Filippi. A chiarire meglio cosa c’è tra i due ci ha pensato la mamma del giovane, la quale, attraverso un’intervista rilasciata a DiPiù ha parlato del figlio, delle sue passioni e delle sue fragilità.

“Mio figlio si è calmato mettendosi a scrivere le canzoni che ora sentite ad Amici e tante altre che ancora ha nei cassetti della sua cameretta. Lasciare che la rabbia si riversasse sui fogli lo ha guarito, lo ha cambiato, al punto da attirare l’attenzione di una grande casa discografica, la Sugar di Caterina Caselli, che gli ha fatto incidere due brani: Non + e Parano!a, usciti tra maggio e giugno dell’anno scorso.” Ha fatto sapere la donna, aggiungendo che l’incontro con Madame è avvenuto proprio grazie alla musica.

“Qui dalle nostre parti ha conosciuto Madame, la bravissima cantante il cui vero nome è Francesca Calearo che quest’anno è arrivata ottava a Sanremo con il brano intitolato Voce. È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui”

Un ragazzo che si batte contro il bullismo

Sangiovanni è sicuramente un ragazzo sensibile pronto a difendere i più deboli e soprattutto si batte contro ogni forma di bullismo. Lo si nota anche attraverso le vicissitudini che sta vivendo all’interno del talent, quando cerca di alleviare la sofferenza di Giulia, per gli insulti ricevuti dalle compagne di scuola. Un’esperienza vissuta da lui stesso in prima persona.

I genitori di Sangiovanni, attraverso le pagine di DiPiù, hanno infatti raccontato che anche il cantante è stato preso di mira non solo dai suoi coetanei, ma sarebbe stato trattato “male” anche dagli stessi professori.

“Noi temiamo che tutto, con la stessa velocità con cui è iniziato, possa finire. Il mondo dello spettacolo ci fa paura, temiamo che Giovanni possa avere difficoltà a metabolizzare una delusione e soffrire come già in passato, alle scuole medie, ha sofferto per colpa della scuola e dei professori che lo avevano preso di mira”.