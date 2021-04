Uomini e Donne: tutti i dettagli del matrimonio tra Luisa e Salvio

Per Luisa Anna Monti arriva la proposta di matrimonio da parte di Salvio Calabretta: ecco tutti i dettagli sulla cerimonia svelati dalla promessa sposa.

Uomini e Donne è un terreno fertile per le love stories e lo dimostrano Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. È qui che i due si sono conosciuti ed è qui che è arrivata la proposta da parte dell’ex cavaliere: proprio al centro dello studio del programma. I fan hanno subito avuto fame di dettagli, e la promessa sposa li ha accontentati svelando qualche particolare in una recente intervista sul Magazine della trasmissione di Maria De Filippi. Luisa ha iniziando partendo proprio dalla proposta in studio, che per lei è arrivata in modo inaspettato. La coppia aveva parlato di nozze in varie occasioni, ma senza mai compiere il passo decisivo. Del resto, entrambi hanno dovuto affrontare dei lutti piuttosto seri nell’ultimo anno, ma la forza della loro unione è stata di grande aiuto.

La storia tra Luisa e Salvio

Nel corso dell’intervista, Luisa ha raccontante anche che questo per lei sarebbe il primo matrimonio, in quanto in passato ha avuto solo delle lunghe convivenze. Salvio, invece, è stato sposato e ha una figlia, con cui pare che l’ex dama del Trono Over abbia un “ottimo rapporto”. Per lei il matrimonio rappresenta una vera e propria conquista, un sogno che si realizza e che non pensava potesse mai diventare realtà finché non ha incontrato Salvio. Con lui è stato amore a prima vista e sempre con lui Luisa ha trovato il coraggio di smussare gli angoli più duri del suo carattere, a dimostrazione del fatto che è vero quando si dice che “L’amore cambia”.

I dettagli del matrimonio

Per quanto riguarda le nozze, Luisa confessa che la data non è stata ancora stabilita. Covid permettendo, il matrimonio è in programma già per questa estate. L’intenzione della coppia è quella di celebrare una cerimonia semplice con pochi intimi. Per quanto riguarda l’abito, anche qui c’è ancora incertezza. Luisa non sa se indosserà il classico abito da sposa bianco o se punterà su qualcosa di diverso come avorio o rosa. Al di là del colore, sarà comunque un vestito semplice o “una tuta monospalla”. Mistero anche sulla location. Se si sposeranno in spiaggia la funzione sarà svolta a piedi nudi, invece se festeggeranno in masseria la sposa indosserà un paio di sneakers. Ad accompagnarla all’altare sarà suo fratello, visto che suo padre l’ha purtroppo lasciata lo scorso anno.

I testimoni di nozze

Se molti dettagli non sono ancora stati stabiliti, un discorso diverso merita la scelta dei testimoni di nozze. Su questi ultimi non ci sono dubbi: si tratti di due volti noti ai telespettatori di Uomini e Donne. Le persone che Luisa ha scelto di avere al suo fianco sono le ex dame Barbara De Santi e Denise Pantano. Al di fuori del programma, infatti, tra loro si è creata una forte amicizia, nonostante i disguidi avuti nel corso della trasmissione. Tanto che saranno proprio loro ad accompagnarla in un giorno così speciale.

