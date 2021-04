Uomini e Donne, ricordate Claudia e Lorenzo? Che fine hanno fatto

Lo studio di Uomini e Donne è stato testimone di numerose storie d’amore: qualcuna è terminata presto, qualche altra, che ha appassionato migliaia di telespettatori, dura ancora oggi, come nel caso di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi.

Dopo due anni dal fatidico giorno della scelta, Claudia e Lorenzo sembrano più innamorati che mai: la coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, ha festeggiato di recente il secondo San Valentino insieme. Ma non è tutto: Lorenzo e Claudia vorrebbero diventare genitori molto presto.

Tante cose sono cambiate da quel 2018: i due hanno cominciato il loro rapporto convivendo a Latina, paese d’origine di Claudia, ma da qualche tempo si sono trasferiti a Milano.

Claudia e Lorenzo: l’amore continua dopo Uomini e Donne

L’intesa tra Claudia e Lorenzo è cresciuta con il tempo e, oltre ad essere compagni di vita, i due si sono lanciati in alcuni progetti lavorativi insieme, come la creazione di un brand di accessori e l’apertura di un negozio di abbigliamenti nel capoluogo meneghino. Un amore, il loro, vissuto in maniera molto riservata, al riparo dalle chiacchiere indiscrete del gossip italiano, fin dal primo momento.

Correva l’anno 2018 e Lorenzo sedeva sul trono di Uomini e Donne, dopo la delusione di essere stato rifiutato da Sara Affifella, che gli aveva preferito il rivale Luigi. Il Riccardi si è divertito molto da tronista, spingendo più volte Claudia ai limiti della sopportazione, anche pochi attimi prima della scelta: poi l’amore ha avuto la meglio e la ragazza ha deciso di perdonargliele tutte accettando la sua “proposta di fidanzamento”.

LEGGI ANCHE ———–>Claudia Dionigi, chi è il suo ex: diversissimo la Lorenzo Riccardi

Lorenzo è rimasto nel cuore del pubblico, tanto da essere richiamato in veste di opinionista anche nel 2020. A colpire è sempre stato il loro rapporto basato sulla complicità e sul divertimento: Lorenzo e Claudia hanno sempre riso insieme e continuano a farlo lontano dagli studi televisivi, nella vita privata, progettando il loro futuro insieme, con la voglia di mettere su famiglia al più presto.

Vita e lavoro insieme: Claudia e Lorenzo tra social e quotidianità

Seguitissimi sui social, i due condividono sui rispettivi profili Instagram i diversi momenti della loro quotidianità, sia sentimentale che lavorativa. Negli ultimi tempi hanno infiammato i fan con un video diventato subito virale nel quale sfidano i loro seguaci in una challenge acrobatica a letto. Claudia e Lorenzo, con il loro consueto e giocoso modo di fare, mostrano un esercizio di coppia, accompagnato da queste parole e dai commenti entusiasti dei fan che li seguono sempre: “Primo giorno di primavera in casa…questi sono gli effetti. Ci è voluto un po’ prima che uscisse sappiatelo”.

LEGGI ANCHE ———–>Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi | “Dormo sul divano da solo..”

Insomma l’amore non manca nella casa di Lorenzo e Claudia, una coppia che ha dimostrato come sia possibile innamorarsi davvero sotto lo sguardo vigile di Maria De Filippi: tra romantiche dediche social e baci appassionati, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice guardano insieme al futuro, mettendo le radici con importanti progetti professionali.