Il Paradiso delle Signore, che fine ha fatto Laura Parisi?

Arianna Montefiori è l’interprete di Laura Parisi, uno dei personaggi più amati de “Il Paradiso delle Signore”. Tuttavia, negli ultimi episodi andati in onda di lei non c’è presenza. Qual è il motivo?

“Il Paradiso selle Signore”, l’assenza di Laura Parisi

“Il Paradiso delle Signore” è tra le soap Rai più amate e seguite negli ultimi anni e che conta la bellezza di cinque stagioni, per un totale di 380 episodi andati in onda. Dal 2015, oramai, intrattiene milioni di telespettatori, grazie a una trama incalzante e accuratamente intrecciata, in grado di conquistare un’ampia fetta di pubblico.

Tra i personaggi più apprezzati figura senz’ombra di dubbio la Venere pasticcera Laura Parisi. Nelle ultime puntate, andate in onda tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, del personaggio non c’è più presenza. O meglio, la si cita costantemente, ma non viene mai inquadrata. Un esempio riguarda le scene che concernono la preparazione del matrimonio tra Gabriella e Cosimo, in cui il personaggio viene nominato di continuo, senza però essere mai visivamente mostrato. Che fine ha fatto, dunque, Arianna Montefiori, l’attrice che interpreta Laura Parisi? La risposta è dietro l’angolo.

Arianna Montefiori, le motivazioni della lontananza dal set

Arianna Montefiori non ha assolutamente lasciato “Il Paradiso delle Signore”, anzi, tutt’altro. Il motivo che sta dietro l’allontanamento dal set della giovane attrice è in realtà più serio: sia lei, sia il marito Mattia Briga (ex concorrente di “Amici”) hanno contratto il Covid. Fortunatamente, i due oggi stanno bene, ma la quarantena è stata piuttosto lunga. Il fatto risale allo scorso dicembre, il mese in cui sono stati registrati gli episodi de “Il Paradiso delle Signore” andati in onda a febbraio. La regia, dunque, ha dovuto cambiare i propri piani, optando per non mostrare mai in scena Laura Parisi, ma facendola semplicemente nominare dagli altri personaggi. La trama, quindi, non è stata stravolta, ma solamente adattata alle esigenze registiche. La sua assenza, con molta probabilità, si prolungherà di altre settimane, anche se l’attrice non ha ancora proferito parola a riguardo. Occorrerà vedere il corso della soap, per scoprire il futuro della Venere!

La vita privata di Arianna Montefiori

Per chi non lo sapesse, Arianna Montefiori è molto giovane, ha appena ventisei anni. Ciononostante, vanta ruoli di successo in serie come “L’Isola di Pietro” e “Che Dio ci aiuti” e un grande amore, quello con Mattia Briga. Quest’ultimo è noto ai più per aver partecipato nel 2015 ad “Amici”, classificandosi secondo (a vincere furono i The Kolors). Insieme al fidanzato sta progettando il matrimonio, tant’è che recentemente hanno celebrato la cresima, per poter così prepararsi al grande evento. Si tratta sicuramente di un grande ed importantissimo passo verso quello che sarà un traguardo ancora più grande. La data delle nozze non è ancora stata comunicata, ma è probabile che la coppia voglia osservare l’andamento della pandemia, prima di cominciare a organizzare il tutto.

