Rosa Di Grazia prima di Amici faceva la modella: le foto private

Prima di arrivare nello studio di Amici, il talent show della De Filippi, Rosa Di Grazia faceva la modella. Spuntano le foto di quando, la meravigliosa ballerina partenopea, posava per gli scatti di brand di alta moda.

Rosa Di Grazia, la bellissima ballerina napoletana, classe 2000, si è fatta conoscere ed apprezzare dal pubblico italiano nel momento in cui è approdata sul palcoscenico di Amici. In quell’occasione, la Di Grazia ha messo in scena tutta la sua passione e il suo talento per la danza che l’ha resa celebre al pubblico del talent e, in più, ha dimostrato di sapere tenere testa alla professoressa Alessandra Celentano, nelle loro querelle televisive.

Insomma la giovane Rosa Di Grazia, con un fisico statuario e scolpito, ha dimostrato anche di essere molto versatile nella sua disciplina: seppur specializzata nella danza moderna, non si è mai sottratta alle performance che le sono state affidate, anche di altro genere.

La versatilità è una dote che ha messo in atto anche nel suo passato, infatti sapevate che Rosa, prima di arrivare alla danza, ha alle spalle anche un’esperienza come modella? Vediamo insieme gli scatti del passato.

Rosa Di Grazia faceva la modella

Una delle concorrenti del talent show di Maria De Filippi più amata ed apprezzata ma, prima di essere modella, Rosa Di Grazia ha sfruttato altre due virtù innate: la bellezza e il suo corpo statuario.

Grazie a queste doti, Rosa nel passato è stata anche una modella, come documentano alcuni scatti privati pubblicati sui social Instagram.

La Di Grazia ha posato per grandi brand della moda, mettendo in rilievo il suo corpo mozzafiato e la sua bellezza mediterranea. Questo significa anche che Rosa, prima ancora di entrare nella scuola di Amici nelle vesti di allieva, aveva un ottimo seguito soprattutto sui social, dove ha spopolato tra i suoi follower. La Di Grazia, quindi, era un volto noto già della moda e del web, prima ancora di arrivare sul piccolo schermo a canale 5 dove, si è evidenziata, per altre virtù.

Rosa Di Grazia e gli scontri con la Celentano

Su canale 5, Rosa Di Grazia ha dimostrato di avere molta grinta, oltre alla bravura nella danza. Ad essere ricordati, ora, sono soprattutto i suoi scontri con la docente Alessandra Celentano che, nel suo stile inconfondibile, non aveva fatto mistero di non apprezzare la tecnica e lo stile dell’allieva.

In molte occasioni, davanti alla telecamere di Amici, Rosa e la Celentano sono state protagoniste di accesi duelli e di botta e risposta. In una delle tante querelle tra le due donne, la docente Celentano, in contrasto con la collega Lorella Cuccarini che, invece, ha sempre valorizzato le doti della Di Grazia, non si è tirata indietro nell’esprimere il suo giudizio sulla studentessa definendola una bellissima ragazza ma una “ballerina mediocre“.

LEGGI ANCHE :Amici, Rosa Di Grazia minacciata di morte: lo sfogo della ballerina

LEGGI ANCHE : Rosa di Grazia prima di Amici, com’era: eccola ad un concorso di bellezza

Un giudizio troppo aspro per Rosa Di Grazia che ha subito voluto replicare con veemenza: “Io sono entrata qui non perché sono una bella ragazza, ma per ballare. E non accetto che mi dica che sono una ballerina mediocre” dimostrando di essere, sì bella, ma soprattutto di avere carattere.