Benedetta Rossi, tutti pazzi per la sua casa: l’agriturismo da sogno FOTO

Benedetta Rossi ha raggiunto la popolarità mostrando il suo talento culinario e suggerendo ai suoi follower dei semplicissimi piatti da preparare in casa con pochi ingredienti: ricette gustose e sane che propone anche nel suo agriturismo.

Fatto in Casa per Voi ha conquistato il pubblico italiano: il sorriso di Benedetta e il suo sorriso sono entrati nelle case di tutti portando gusto e allegria attraverso ricette facili da replicare.

La donna ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come youtuber ed oggi è una cuoca con un programma tutto suo, che mostra la sua quotidianità ai suoi follower, partendo dalla raccolta delle materie prime e dalla sistemazione del giardino.

Benedetta Rossi e il suo agriturismo nel cuore delle Marche

Nelle immagini che vediamo sul suo profilo Instagram compare una casa immersa totalmente nel verde della campagna marchigiana: questo edificio è il suo agriturismo, location delle riprese del suo programma, un posto da favola nel cuore delle Marche. Precisamente l’agriturismo di Benedetta Rossi si trova ad Altidona FM, ossia Fermo. Una splendida tenuta pronta ad accogliere i numerosi ospiti che viaggiano lungo l’Italia alla ricerca di scorci e sapori nuovi, ma che portino con sé la forza della tradizione.

In questo posto la cuoca casalinga più amata d’Italia vive e lavora: lei e suo marito hanno trasformato la loro passione in una vera e propria scelta di vita. La pandemia che ha colpito il mondo intero ed in particolare la Penisola, però, ha bloccato l’attività di Benedetta che si è dedicata in quest’anno al format televisivo che ha raccolto così tanto successo. Benedetta piace soprattutto per la sua genuinità e il suo raccontarsi senza maschere, anche quando parla dei suoi problemi con l’acne.

Fatto in casa per voi: una vita a contatto con la natura

Negli scatti condivisi sui social si intravedono paesaggi magnifici e luoghi della sua casa, con un immenso giardino e tanti animali da accudire. Un panorama fantastico che trasmette la voglia di trasferirsi lontano dal caos della città, a contatto con la natura nella sua forma più rigogliosa e selvaggia. Sono stati proprio Benedetta e il marito a ristrutturare la loro casa, armandosi di pazienza e impegno e ottenendo ottimi risultati. I fan commentano entusiasti ogni immagine che ritrae l’esterno dell’abitazione: un paradiso del quale godono Benedetta e il marito in ogni momento dell’anno, soprattutto durante la bella stagione.

Una vita in campagna, circondati da ettari di terreno che vengono coltivati con cura per ricavarne ortaggi e frutti da impiegare come materie prime nelle ricette suggerite dalla Rossi ai suoi fan, come la gustosa e approvatissima torta alla ricotta e pere. L’agriturismo di Benedetta si trova in una posizione decisamente strategica, immerso nel verde ma a pochi minuti di auto per raggiungere il centro di Fermo: tra campagna e città per poter trovare il comfort e i vantaggi di entrambe le tipologie di vita.