Amici, Stefano De Martino canta un brano napoletano: il retroscena pubblicato da Stash

Stefano De Martino è indubbiamente uno dei personaggi più popolari degli ultimi anni. Oltre che su piccolo schermo, l’ex ballerino è molto apprezzato anche sui social networks.

Stefano De Martino ha debuttato sul piccolo schermo grazie ad Amici di Maria De Filippi dove ha avuto modo di mostrare il proprio talento come ballerino. Successivamente si è allontanato sempre di più dal mondo del ballo per avvicinarsi a quello dell’intrattenimento, dimostrando di essere in grado di condurre e gestire un programma tv.

Stefano De Martino conduttore

Le sue doti da intrattenitore e conduttore sono state messe alla prova dapprima grazie al programma comico Made in Sud in onda su Rai 2 e in seguito con la conduzione di Stasera tutto è possibile. Entrambe le avventure hanno confermato che Stefano è un personaggio molto apprezzato dal pubblico televisivo, ironico, coinvolgente e simpatico. Ovviamente queste sue capacità non sono sfuggite a Maria De Filippi che lo ha richiamato a Amici questa volta in veste di giudice in compagnia di Stash, anche lui ex concorrente del talent show di Canale 5, e Emanuele Filiberto di Savoia.

Le critiche ad Amici

Nel ruolo di giudice Stefano sta dividendo il pubblico in due, tra chi sostiene il lavoro fatto a questo punto e coloro che invece ritengono non sia ancora adatto a ricoprire questo ruolo. Una delle principali critiche è dovuta al suo metodo di giudizio spesso ritenuto troppo istintivo e poco basato su fattori oggettivi e tecnici relativi alle performance dei concorrenti in gara. Recentemente l’ex ballerino ha anche attirato le critiche di Alessandra Celentano, insegnante della scuola di Amici, che ha affermato: “Meno male che non balli più e che hai cambiato mestiere”.

Il retroscena pubblicato da Stash

Nonostante le critiche, Stefano sembra essere convinto del proprio lavoro ed è in grande sintonia con i propri colleghi, in particolare con Stash. Infatti recentemente il cantante dei The Kolors ha condiviso sul proprio profilo Instagram un retroscena divertente del programma di Maria De Filippi. Si tratta di una story in cui De Martino, canta a suo modo un brano neomelodico, genere di riferimento nella sua terra natale, la Campania. Il breve video ha suscitato una reazione positiva dei fans che hanno apprezzato la simpatia dell’ex ballerino.