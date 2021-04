Ballando con le Stelle 2013: ecco la vincitrice cosa fa e com’è oggi

Gli appassionati del programma di intrattenimento di Milly Carlucci, sicuramente, la ricorderanno: a Ballando con le Stelle 2013 si era classificata come vincitrice: ecco oggi cosa fa e com’è Elisa Di Francisca.

Tutte le edizioni del programma Rai di Ballando con le Stelle sono state un pienone di successo e di ottimo share. La trasmissione di Milly Carlucci ha trovato una formula vincente: piace perché porta sulla pista da ballo personaggi noti in vari settori diversi che si cimentano nella danza e lo fanno con divertimento e naturalezza.

Il format del sabato sera della Carlucci, quindi, è sempre molto seguito per questo il pubblico più affezionato, di sicuro, ricorderà la vincitrice dell’edizione del 2013 di Ballando con le Stelle, ovvero Elisa Di Francisca, una delle migliori giocatrici di scherma italiane. Siete curiosi di vedere la ex vincitrice di Ballando cosa fa oggi e com’è diventata? Vediamolo insieme.

Ballando con le Stelle 2013: ecco oggi la vincitrice

La domanda, che molti curiosi e appassionati della trasmissione di Milly Carlucci, si pongono è: cosa fa oggi la vincitrice di Ballando con le Stelle 2013? Sicuramente ricorderanno che a salire sul podio dei vincitori era stata la bellissima e talentuosa Elisa Di Francisca che, fino a quel momento, non era mai stata una ballerina.

La Di Francisca, infatti, ha alle spalle una carriera da sportiva ed era approdata sulla pista di ballo del programma come schermitrice italiana, impegnata in particolar modo nelle competizioni olimpioniche.

Prima di Ballando, Elisa aveva avuto qualche altra apparizione televisiva, come per esempio nel 2012 quando è stata tra i giudici di Miss Italia e subito dopo anche tra i proclamatori del Festival di Sanremo, affidato in quegli anni a Fabio Fazio. Poi, nell’autunno 2013, in coppia con il professionista Raimondo Todaro ha vinto il programma con il 56 percento di preferenze.

Oggi Elisa Di Francisca è tornata alla sua vita di sempre e, in particolar modo, si è concentrata sulla famiglia, che si sta per allargare.

Elisa Di Francisca presto mamma

In una foto che la ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha pubblicato sul suo profilo Instagram, la Di Francisca ha pubblicato una sua fotografia con il pancione in bella vista. Infatti Elisa è quasi agli sgoccioli e il prossimo maggio 2021 diventerà mamma del suo secondogenito di nome Brando.

La gravidanza, quindi, ha portato un improvvisa inversione di marcia nella vita della sportiva che, prima della notizia, si stava allenando duramente in vista delle Olimpiadi di Tokio 2020. Così Elisa Di Francisca ha deciso di dare priorità alla sua famiglia, invece che alla carriera da sportiva.

E’ stata la stessa Elisa ha rilasciare una dichiarazione alla rivista VanityFair in cui ha sottolineato come le Olimpiadi non dipendano da lei ma un figlio sì.

Così la ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha deciso di diventare mamma e di prendersi una pausa momentanea dal mondo dello sport: “Giochi li guarderò alla televisione senza rimpianti. Ho scelto un bambino, non ho scelto me. Indietro non si torna” ha così dichiarato Elisa Di Francisca.