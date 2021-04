Cloris Brosca, la Zingara della Luna Nera ve la ricordate? Ecco cosa fa oggi

Cloris Brosca, è stata una dei personaggi più popolari degli anni 90 e dei primi 2000 nei panni de La Zingara, ma che fine ha fatto oggi? Scopriamolo.

Nata a Napoli nel 1957, Cloris ha fin da subito dato il via alla propria carriera nel mondo della recitazione, interpretando diversi ruoli per il teatro. Dopo aver calcato moltissimi palchi in tutta Italia, nel 1994 arriva al grande pubblico televisivo partecipando al programma Luna Park e vestendo i panni de La Zingara.

Il personaggio de La Zingara

Luna Park, andato in onda dal 1994 al 1998, permette a Cloris di raggiungere una grande popolarità tanto da diventare uno dei volti più apprezzati all’interno dello show. Inoltre, visto il successo ottenuto con La Zingara, la donna viene coinvolta in uno spin off itinerante dedicato a questo personaggio, durato per quasi 8 anni e condotto da Giorgio Comaschi e poi da Stefano Sarcinelli. Mentre dal 2000 al 2001, Cloris ha condotto in coppia con Michele Guardì, I Fatti Vostri, trasmissione in onda su Rai 2.

I lavori più recenti

Ma le avventure televisive di Brosca non finiscono qui. Infatti successivamente l’attrice è stata molto presente sul piccolo schermo, prendendo parte a importanti produzioni come La Squadra, serie tv andata in onda su Rai 3 per 7 anni e Raccontami, fiction italiana trasmessa su Rai 1 dal 2006 al 2008. In anni più recenti Cloris ha lavorato a produzioni di grande successo come la miniserie Paolo VI – Il Papa nella tempesta con la regia di Francesco Costa e ha anche partecipato alla quarta stagione di Che Dio Ci Aiuti con Elena Sofia Ricci. Inoltre Cloris continua a lavorare con il suo primo amore, il teatro, portando in giro per l’Italia -pre-pandemia- i suoi spettacoli.

LEGGI ANCHE—>Mary Segneri oggi a I Fatti Vostri, ma la ricordate al Grande Fratello? Diversissima

Il cinema

Oltre al teatro, alle trasmissioni televisive e alle fiction, Cloris ha anche dedicato parte della propria carriera al cinema, ancora prima del successo raggiunto con La Zingara. Infatti l’attrice può vantare di aver preso parte -seppur con un ruolo minore- a Ricomincio da Tre, pellicola di Massimo Troisi poi entrata di diritto nell’olimpo dei classici del cinema italiano. Inoltre Cloris ha anche lavorato al fianco di Giuseppe Tornatore, recitando ne Il Camorrista (1986) e in Stanno tutti bene (1990).