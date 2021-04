Principe Filippo funerali: la regina da sola, Harry e William insieme

La famiglia Windsor quasi al completo dà l’estremo saluto al Duca d’Edimburgo: dal corteo militare alla funzione religiosa, ecco cosa è successo.

I funerali del principe Filippo

A otto giorni dalla morte, avvenuta il 9 aprile scorso, sono stati celebrati oggi a Windsor i funerali del principe Filippo, per 73 anni marito della regina Elisabetta. Ci è voluto questo evento tragico, solenne e commovente per riunire la famiglia attorno alla matriarca che per una volta ha ceduto il passo al consorte. Lui per tutta la vita ha camminato due passi dietro alla sua regina e oggi è stata lei a seguirlo sulla sua Rolls Royce chiudendo la processione di familiari che camminavano dietro il feretro.

Niente funerali di stato, secondo i desideri del Duca d’Edimburgo

Il principe aveva chiaramente detto di non volere funerali di Stato, del resto sconsigliati in tempo di pandemia, e le sue istruzioni sono state seguite alla lettera, tranne che per qualche dettaglio: il Duca d’Edimburgo pensava a un funerale militare (lui si era arruolato giovanissimo nella Royal Navy) ma nessuno dei suoi figli e nipoti, tutti militari, ha indossato l’uniforme per non creare imbarazzo a Harry e Andrea.

Harry e William di nuovo insieme: il corteo dei familiari

Un corteo militare tuttavia c’è stato: Royal Guards e Royal Navy hanno preceduto il funerale con una parata solenne. Il feretro del Duca d’Edimburgo avvolto nello stendardo della sua famiglia è stato issato su una Range Rover color verde militare trasformata in carro funebre su disegno dello stesso Filippo. A seguire la Range Rover che procedeva a passo d’uomo, figli e nipoti. Il principe Carlo e la principessa Anna, dietro il principe Andrea e il principe Edoardo, in terza fila William e Harry, di nuovo insieme anche se separati dal cugino Peter Phillips, il nipote più vecchio del principe Filippo in quanto primogenito della principessa Anna. A chiudere la processione, Timothy Lawrence, marito di Anna e Lord Snowdon, il figlio della principessa Margaret e i cugini della sovrana. Quindi l’auto della regina Elisabetta.

La regina da sola

All’interno della cappella di St. George, i familiari stretti si sono disposti lungo i banchi, a debita distanza secondo le misure. La regina Elisabetta II da sola, ad affrontare senza sostegno la perdita dell’uomo che per 73 anni era stato la sua roccia, come lo aveva definito. In chiesa anche Anna e Lawrence, Harry da solo, come lo zio Andrea. Le sue figlie, Eugenie e Beatrice, erano accompagnati dai rispettivi consorti, come Zara Phillips insieme al marito Mike Tindall.

È arrivato il momento di parlare

Sul fronte opposto, Carlo e Camilla, Edoardo e Sophie di Wessex con i figli Lady Louise e James, William e Kate Middleton. Al termine della funzione la famiglia si è incamminata verso il castello dove la regina e il suo defunto marito si isolarono dal marzo 2020. William, Kate e Harry sono rimasti vicini, a chiacchierare, poi la duchessa di Cambridge si è allontanata: è giunto per i due fratelli il momento di riappacificarsi?