Harry è già a Londra con William, faranno pace senza Meghan?

La duchessa del Sussex è rimasta in California. Precauzioni per la gravidanza? Sembra proprio di no. E nuovi sospetti e nuove voci aleggiano…

Principe Filippo: esequie private con un massimo di 30 persone

I funerali del principe Filippo si svolgeranno sabato 17 aprile alle 3 con una cerimonia privata e soprattutto ristretta: solo 30 persone saranno ammesse alle esequie e anche questo può costituire un problema, visto che la famiglia reale è piuttosto numerosa. Imprescindibile ovviamente la presenza della regina Elisabetta II, rimasta sola senza il compagno di una vita, e dei quattro figli il principe Carlo, erede al trono, Anna, Andrea ed Edoardo. Presenti anche il principe William e il fratello Harry, attesissimo dopo le dichiarazioni scioccanti nell’intervista a Oprah Winfrey, arrivate proprio a cavallo del ricovero del fu Duca d’Edimburgo in ospedale.

Il duca di Sussex a Londra per il nonno… e per fare pace con William

Harry è atterrato nel pomeriggio di domenica all’aeroporto di Heathrow. Si è già messo in isolamento a Kensington Palace nel Nottingham Cottage che occupò con Meghan Markle subito dopo l’annuncio del fidanzamento ufficiale. Suo vicino di casa a Kensington è il fratello William, con il quale i rapporti sono tesi, anzi tesissimi. Dalla Megxit, nell’inverno 2020 non si sono più parlati faccia a faccia e l’ultimo contatto è arrivato per telefono, dopo la famigerata intervista, ma non ha avuto l’esito sperato: dopo che è trapelato il contenuto della loro telefonata, William ha declinato gentilmente altre chiamate.

Perché Meghan Markle non ha accompagnato Harry?

Il duca di Sussex è arrivato in Gran Bretagna senza la moglie: una decisione prevedibile, data la gravidanza di Meghan in attesa di una bambina, ma non è detto che il motivo dell’assenza di Meghan Markle sia esclusivamente legato allo stato interessante. Secondo quanto riporta il Daily Mail raccogliendo le confidenze di un insider vicino alla duchessa, l’ex attrice di Suits avrebbe lasciato al marito la decisione se arrivare a Londra accompagnato o meno e avrebbe poi deciso di restare in California per “non attirare troppo su di sé l’attenzione dei media”.

Meghan ritiene inoltre, sempre secondo l’insider, che senza la sua ingombrante presenza sia più facile per Harry e i suoi familiari cominciare a mettere una pietra sul passato e sulle dichiarazioni rese dai Sussex a Oprah Winfrey, comprensive di accuse di razzismo all’indirizzo di membri non precisati dalla famiglia. “La speranza è che qualcosa di buono possa venire dalla morte del principe Filippo e che possa rimettere insieme la famiglia,” aveva detto pochi giorni fa la biografa reale Peggy Junior. “Naturalmente c’è molto dolore in ognuno di loro e immagino che tutti siano in ansia per il fatto che si rivedranno a breve. Con un po’ di fortuna il desiderio di sostenere la regina e stare uniti per il suo bene, come penso sia l’intenzione del Duca, alla fine sortirà l’effetto sperato.”

Il nonno, “re del barbecue e delle battute”

Non è detto che Meghan non raggiunga il marito in seguito anche se la madre, Doria Ragland, non riterrebbe sicuro farla viaggiare nelle sue condizioni. Harry era molto legato al nonno ed era molto dispiaciuto di non averlo potuto salutare di persona per l’ultima volta. Ha espresso il suo affetto e ricordato il principe con un comunicato presente sul sito Archewell.com in cui lo definisce “artista del barbecue e il re delle battute” sottolineandone il british humour per il quale era in verità famoso nel mondo.