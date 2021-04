Una Vita, anticipazioni martedì 13 aprile: il ritorno di Ursula

La soap spagnola Una Vita continua ad allietare i telespettatori nel pomeriggio di Canale 5. Nel nuovo appuntamento di martedì 13 aprile, Ursula farà il suo ritorno ad Acacias. In primis, nella puntata odierna, è stata proprio Genoveva ad incontrarla e a palesarle tutto il suo dispiacere nel rivederla ancora lì. Scopriamo tutto ciò che accadrà nella nuova puntata di domani.

Il ritorno ad Acacias

Le anticipazioni della soap spagnola Una Vita per la puntata di martedì 13 aprile parlano di Ursula che finalmente torna ad Acacias. Quest’ultima, sebbene nelle scorse puntate si era intrufolata in casa di Genoveva e poi alla locanda per un incontro scontro con Santiago, ora è finalmente tornata per il dispiacere di molti. La donna questa volta si sente forte del fatto che al suo fianco può contare sul Cesar Andrade. Quest’ultimo, trafficante di donne e reo di aver segregato per mesi la povera Marcia, farà di tutto per ostacolare la Salmeron e Santiago. Ursula sta facendo di tutto per ripulirsi la coscienza dinanzi a tutto il vicinato. Genoveva, però, farà di tutto per ostacolarla e far sì che tutti possano odiarla ancor di più per tutti i fatti commessi in passato.

Il dispiacere di Camino

Come ben ricorderanno i fan di Una Vita, Ursula era stata cacciata in precedenza da Acacias per volontà di Genoveva. Infatti, la Salmeron, dopo la tragedia subita da Agustina, aveva deciso di mandarla via. Ed è proprio per tale motivo che quando la Dicenta torna ad Acacias, i vicini non saranno così felici soprattutto perché la Dark Lady non ha lasciato un buon ricordo di sé in zona.

Se da un lato il ritorno di Ursula farà in modo che possa crearsi un crescente malumore tra i vicini, c’è chi comunque continua ad essere triste e disperata. Infatti, Camino è davvero intrattabile per la partenza di Maite. Quest’ultima, dopo aver manifestato alla ragazza di provare gli stessi sentimenti, ha comunque pensato di abbandonare il quartiere. La pittrice ha deciso di andare via perché sa bene che nutrire l’amore per la persona dello stesso sesso, all’epoca, non avrebbe sicuramente facilitato la loro vita. Per tale ragione, la figlia di Felicia, ha vissuto malissimo l’abbandono da parte della donna amata. C’è chi spera, però, che Maite possa tornare quanto prima anche per Camino.

Una Vita e il successo delle vicende di Acacias

Le vicende di tutti i protagonisti di Una Vita, ancora una volta, riscontrano un grande successo di ascolti e di favori dei fan sui social network.

Lo scontro incontro tra Ursula e Genoveva e l’amore strappato di Maite e Camino, stanno tenendo banco in questi pomeriggi di Canale 5 per un’ampia fetta di telespettatori che ancora per un anno potranno essere allietati dalle vicende di Acacias 38 e di tutti i protagonisti.