Loredana Lecciso e Albano, la foto in bianco e nero insieme fa boom di like

Una delle ultime foto pubblicate su Instagram da Loredana Lecciso ha fatto il boom di like: lei e Albano Carrisi sorridenti nel giorno di Pasqua.

La relazione tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi prosegue a gonfie vele. I due, che per un lungo periodo di tempo sono stati separati, si sono riavvicinati e, lontani dal gossip e da occhi indiscreti, hanno iniziato a rivivere un amore grande, più di quanto i detrattori abbiano mai immaginato. La storia tra la showgirl e il cantante, infatti, non è sempre stata vista di buon occhio, soprattutto da coloro che hanno sempre sperato che Al Bano e Romina Power tornassero insieme.

Ma il matrimonio tra il cantante di Cellino San Marco e l’americana è, ormai, finito da tempo. Tra loro sono rimasti solo stima e rispetto reciproci, insieme ad un amore sconfinato per i figli. Al Bano si è ricostruito una nuova vita accanto a Loredana Lecciso e, ora che i due hanno imparato a stare lontano da ogni genere di pettegolezzo, pare che la loro relazione proceda sempre meglio. Lo testimonia uno scatto pubblicato dalla leccese nel giorno di Pasqua e che ha fatto il pieno di like.

Loredana Lecciso, la foto con Albano

“Buona Pasqua a tutti!”, ha scritto Loredana a corredo di una foto in bianco e nero in cui si mostra, raggiante, accanto al compagno Al Bano.

In pochissimi minuti quell’immagine ha fatto il giro della rete e i fan della coppia hanno iniziato a subissarli di commenti e complimenti.

Tra i messaggi anche quelli di tantissimi volti noti della musica e della televisione, che hanno apprezzato il post della Lecciso e hanno voluto far sentire a lei e Al Bano tutto il loro affetto.

“Buona Pasqua, sempre bellissimi”, ha commentato Monica Leofreddi, tanti cuori, invece, da Carmen Di Pietro, mentre un simpatico messaggio è arrivato dalla figlia Jasmine Carrisi.

Lo scatto, intanto, ha collezionato più di 6000 like dimostrando come, ad oggi, la coppia composta da Al Bano e Loredana Lecciso riesca ad ottenere maggiore gradimento.

Loredana Lecciso e Albano si sposeranno?

La relazione tra i due, dunque, prosegue a gonfie vele e sono sempre tanti i fan che si chiedono se la coppia convolerà mai a nozze.

Il gossip sul matrimonio tra Al Bano e la Lecciso, in un periodo, ha occupato pagine e pagine di cronaca rosa, ma non ha mai trovato riscontro.

Inizialmente si pensava che la separazione tra i due fosse dovuta proprio alla mancata promessa del cantante di sposare Loredana, ma ad oggi pare che la coppia abbia trovato il giusto equilibrio.

“Mi sono sposato una volta, basta e avanza. Prima di tutto è la stessa Loredana che non lo chiede, e poi su quel fronte ho già dato – aveva sottolineato Al Bano in una intervista per Novella 2000 – . Certo, quando arriva un bambino, amato, desiderato, ti sembra logico sigillare il suo arrivo con un matrimonio. Ma ripeto, le nozze non fanno più per me”.

“Io e Al Bano siamo in grande sintonia. Nessun matrimonio, però grande serenità, grande stima e grande rispetto. Credo sia la conquista più grande per entrambi”, gli aveva fatto eco Loredana dimostrando di non voler in alcun modo rovinare l’armonia venutasi a creare negli ultimi anni.