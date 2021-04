Emanuele Filiberto, retroscena sul suo matrimonio | “Delle sberle? Me le sono meritate”

Emanuele Filiberto spiazza tutti nell’ultima puntata de L’Intervista di Maurizio Costanzo, rivelando cose sconcertanti che riguardano la sua vita privata. Ecco cosa è successo

Le confessioni del nipote dell’ultimo re d’Italia

L’ospite protagonista dell’ultima puntata de L’Intervista di Maurizio Costanzo è stato Emanuele Filiberto. Il membro di Casa Savoia, figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria e nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II di Savoia si è lasciato andare a confessioni che riguardano la sua vita privata e professionale.

In particolar modo, l’unico figlio di Vittorio Emanuele di Savoia ha raccontato alcuni retroscena che riguardano il suo rapporto con la moglie, l’attrice francese Clotilde Courau. “Mia moglie? Potrei averla tradita… Chi non l’ha fatto?” ha dichiarato il 49enne dal sangue blu.

Emanuele Filiberto ha tradito sua moglie Clotilde?

Entrato in Italia solo nel 2002, dopo la fine degli effetti delle disposizioni sull’esilio, Emanuele Filiberto è sposato con Clotilde Courau da 16 anni e vive con le lei e le loro due figlie, Luisa e Vittoria, a Monte Carlo, nel principato di Monaco. Le sue parole, pronunciate a L’Intervista di Maurizio Costanzo, sono finite su tutti i giornali di cronaca rosa:

“Potrei aver tradito mia moglie, chi non lo ha fatto? Ma ho un grande rispetto per lei, è una grande donna e una grande mamma. Io non dico le bugie, ho sempre detto la verità. Se mi ha dato delle sberle, me le sono meritate. Ma non mi sono mai difeso”. Una confessione che non lascia inosservati e che ha fatto venire qualche dubbio sulla fedeltà coniugale dell’uomo.

Emanuele Filiberto inoltre ha raccontato di alcuni momenti della sua infanzia. In particolar modo di quando è venuto a sapere cosa significa in realtà il suo cognome: “Ricordo molto bene quel momento, avevo circa cinque anni. Un giorno salgo sul pullman e dico ‘Torniamo tutti in Italia’. E lì mi hanno detto che non potevo tornarci, così mi hanno spiegato cosa significasse essere un Savoia”.

L’opinione di Filiberto sui Sussex

Il nipote dell’ultimo re d’Italia recentemente si è espresso inoltre su ciò che sta succedendo nei reami d’Oltremanica, attraverso un’intervista rilasciata a Oggi. Il membro del Casato Savoia tra gli altri argomenti, ha detto la sua, sull’intervista rilasciata da Meghan Markle ed Harry a Oprah Winfrey, esprimendo forte contrarietà sul comportamento dei Sussex, puntando il dito soprattutto contro Meghan.

“L’intervista ad Oprah Winfrey l’ho trovata molto sciocca ed è un peccato che Harry e Meghan l’abbiano concessa: non si sputa nel piatto in cui hai mangiato”. Queste sono state le parole di Emanuele Filiberto su Oggi, aggiungendo che secondo lui, la scelta di lasciare l’Inghilterra è sana, ma che a questo punto devono lavorare e farsi la loro vita. “Trovo che la loro scelta di lasciare l’Inghilterra sia sana: avanti, fatevi la vostra vita, lavorate, create un marchio. Però, ripeto, non sputate nel piatto in cui avete mangiato… Sono poi rattristato per il rapporto che Harry aveva con il fratello William, il padre Carlo e la nonna regina”. Ha concluso Emanuele Filiberto.