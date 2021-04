Domenica In, anticipazioni 18 aprile: ospiti e sorprese della nuova puntata

Domenica 18 aprile andrà in onda una nuova puntata di Domenica In dagli studi di Fabrizio Frizzi con l’attenta conduzione della presentatrice veneta ed amatissima dai telespettatori Mara Venier. La trasmissione cardine della Venier continua a macinare ottimi ascolti e a sbaragliare la concorrenze delle altre reti nella stessa fascia oraria. Scopriamo subito chi giungerà in trasmissione ad allietare il pomeriggio degli italiani.

Grande attrice

Grande spazio nella nuova puntata di Domenica In, verrà dato all’attrice Sabrina Ferilli. Quest’ultima grande amica di Mara Venier e di Maria De Filippi, avrà modo di parlare del suo grande successo televisivo con Svegliati amore mio su Canale 5. Ma come se non bastasse avrà modo anche di poter parlare della sua grande e meravigliosa carriera televisiva. Proprio la Ferilli ha sostituito la Venier come giudice popolare a Tu Sì Que Vales su Canale 5. Proprio nella trasmissione Mediaset, però, prima del subentro di Sabrina, per una sola stagione si è accomodata anche Iva Zanicchi, attualmente impegnata come opinionista all‘Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

Leggi anche -> Svegliati amore mio, Sabrina Ferilli cuore d’oro: lavoro e assistenza legale per l’operaio licenziato

La musica su Rai Uno

Nella nuova puntata di Domenica In Mara Venier però darà anche grande spazio alla musica. Ci sarà una vera e propria comparazione e passione di diversi generi televisivi. Infatti, come se non bastasse, ci sarà il gruppo Coma Cose con il brano e Fiamme negli occhi che sono reduci dall’ultimo Festival di Sanrem. Come se non bastasse, però, negli studi Fabrizio Frizzi saranno anche presente i Ricchi e Poveri che avranno modo di far ascoltare i loro bellissimi brani e parleranno della loro carriera meravigliosa.

In questo modo, però, i telespettatori potranno garantirsi ore di spettacolo puro e ottima musica. Come al solito, la cara Mara Venier avrà modo di parlare non solo di argomenti leggeri e semplici. Infatti, come ormai accade da più di un anno a questa parte, verrà curata ampiamente anche una rubrica dedicata all’emergenza sanitaria. A tal proposito interverranno in studio esponenti politici e medici tali da poter chiarire ancor di più la situazione attuale che si sta vivendo.

Domenica In e l’emergenza sanitaria

Come ogni domenica, anche nel nuovo appuntamento pomeridiano con Mara Venier, ci sarà anche ampio spazio dedicato all’emergenza sanitaria e ai vaccini con l’intervento dei professori Francesco Vaia, Matteo Bassetti e non mancheranno gli interventi dell’assessore alla salute in Lombardia Letizia Moratti e Alessandro Salusti.

Leggi anche -> Domenica In vs Domenica Live: chi ha conquistato i telespettatori nel pomeriggio di Pasqua?

I telespettatori, ogni domenica, seguono con grande affetto le tematiche trattate nel salotto di zia Mara che riesce ad equilibrare bene gli argomenti inerenti all’emergenza sanitaria e tutto ciò che invece riguarda la comunicazione e lo spettacolo. Anche questi motivi fanno sì che gli ascolti premino il duro ed encomiabile lavoro svolto dalla Venier e da tutti gli addetti ai lavori.