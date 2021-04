Giancarlo Giannini: come ha affrontato la morte del figlio

Non tutti sanno che la vita di Giancarlo Giannini è stata segnata da un gravissimo lutto: nel 1988 è scomparso il suo primogenito, Lorenzo, nato dal matrimonio con la regista Livia Giampalmo.

Il dolore ha colpito la famiglia quando i due genitori si erano già detti addio: si sono sposati nel 1967 e hanno divorziato nel 1975. Oltre a Lorenzo, dal loro amore, è nato anche Adriano Giannini, che è diventato un celebre attore, seguendo le orme del padre.

Il figlio maggiore di Giancarlo Gianni, attore affascinante dai numerosi flirt, si è spento all’età di 21 anni, nel 1988, a causa di un aneurisma. In un’intervista al magazine Io Donna, è stato proprio l’attore spezzino a raccontare come ha superato questo terribile momento della sua vita.

L’appiglio della fede per Giancarlo Giannini dopo la morte del figlio

“Per molti la morte di un figlio mette in discussione la stessa esistenza di Dio” ha confidato Giannini. “Ti chiedi: perché a lui e non a me?”, una domanda che risuona come un tarlo nella testa e fa crollare ogni certezza. L’attore ricorda il tragico momento in cui ha saputo quanto era accaduto a suo figlio: “Ricevetti la notizia mentre giravo a Milano. Presi un aereo, mi precipitai in ospedale, trovai la madre e il fratello disperati. “Anche io ero disperato, ma li consolavo dicendo: ‘Guardate, lui sta meglio di noi’”.

Come accade spesso in questi casi, uno dei modi per riuscire a metabolizzare la sofferenza e a guardare avanti è stato quello di trovare un appiglio nella fede: “Quando muore un figlio la vita cambia completamente. Ma se uno ha fede, riesce ad andare avanti e ad accettare che la vita è così”, ha detto.

Adriano Giannini: “Non sei mai pronto ad una perdita così”

La sofferenza ha colpito anche Adriano, il fratello minore, che ha raccontato al magazine Grazia del grave lutto, che lo ha colpito quando era solo un adolescente: l’attore aveva infatti 17 anni all’epoca della scomparsa di Lorenzo. “Non sei mai pronto per affrontare una perdita così. Mio fratello se ne è andato quando ero in un’età molto delicata. Era l’ultimo anno di scuola. La mia prima reazione è stata quella di sostenere l’esame di maturità e poi andarmene via dalla casa d’infanzia dove ero cresciuto”, ha confessato Adriano.

Ma alla fine non se ne andò: fu lui a restare accanto ai genitori che si buttarono a capofitto nel lavoro per cercare di allievare il dolore. A distanza di anni, però, quella cicatrice resta un taglio vivo che riporta alla mente tutta la sofferenza e il vuoto provato subito dopo la tragedia. La vita, però, è andata avanti, con altre gioie e dolori: dopo il divorzio da Livia, Giancarlo si è sposato nel 1983 con un’altra attrice, Eurilla del Bono. Da quest’unione sono nati altri due figli, Emanuele e Francesco, che hanno deciso di non lavorare nell’ambito cinematografico, ma di coltivare un’altra grande passione e sono diventati entrambi musicisti.