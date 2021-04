L’Amica Geniale 3, non ci saranno nuove attrici al posto di Lila e Lenù

Tra le fiction più amate dei telespettatori italiani è giusto parlare de L’Amica Geniale 3. La terza stagione, molto probabilmente, verrà trasmessa sugli schermi nel 2022. Il tutto perché le riprese sembrerebbero dover riprendere a luglio ed essere ultimate per settembre. Scopriamo tutte le novità che riguardano i protagonisti e il nuovo regista della fortunata serie televisiva.

Cambio alla regia

Le prime due stagioni molto amate e seguite de L’Amica Geniale trasmesse su Rai 1 sono state dirette dalla regia di Saverio Costanzo figlio di Maurizio ed apprezzatissimo professionista. Ora, però, la terza stagione sarà diretta interamente da Daniele Lucchetti. Proprio quest’ultimo dopo aver rilasciato un’intervista ha dichiarato di non voler assolutamente cambiare il volto delle due protagoniste Lila e Lenù in quanto le due attrici sono cresciute e maturate in questi mesi. Infatti, inizialmente, si era pensato di lasciarle sul set per le prime puntate ma poi, la decisione, è stata radicalmente cambiata. Il cambio di pensiero del nuovo regista propende quindi per la loro presenza. Infatti, come se non bastasse, altre saranno le sorprese per i telespettatori sui beniamini della fortunata serie tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante.

Nessun cambio in programma

La decisione di Daniele Lucchetti di lasciare invariate le due protagoniste Lila e Lenù de L’Amica Geniale 3 è da ricondurre al fatto che la crescita fisiognomica delle due ragazze non va a compromettere la realtà dei fatti narrati. Come ben sappiamo, però, anche gli altri tre personaggi secondari Nino, Rino e Stefano avranno gli stessi volti dei personaggi delle prime due stagioni.

La terza stagione è stata registrata e verrà ultimata tra Napoli e Firenze. Le due protagoniste, da poco diciottenni, sono ancora impegnate con lo studio e con la scuola. Il loro grande talento e la bravura indiscutibile, sono davvero il loro grande biglietto da visita che ha donato loro grande popolarità dopo la messa in onda delle prime due stagioni su Rai Uno.

L’Amica Geniale 3 e la nuova vita delle protagoniste

Il regista de L’Amica Geniale 3 ha deciso che le due protagoniste, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, sono state riconfermate anche nella prossima stagione della fiction. Per tale motivo, i fan sono molto felici di poter apprendere questa notizia soprattutto dopo essersi affezionati a Lila e Lenù.

La cara Elena, detta Lenù, diventerà una scrittrice affermata e avrà dei figli da suo marito. La sua situazione familiare non sarà del tutto semplice. Infatti, come sarà possibile vedere, incontrerà il suo compagno di scuola e vivrà una storia da amanti. Nel frattempo, Lila, lavorerà in una ditta e si farà portavoce di una ribellione della classe operaia negli anni 70. Tutte le tematiche trattate, seppure parallele, le renderà sempre e comunque vicine così come ci hanno abituato nelle prime due stagioni televisive.