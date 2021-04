Sossio Aruta pensa al suo primo amore | L’ex di Uomini e Donne non dimentica

Uno dei protagonisti assoluti di Uomini e Donne negli ultimi anni è stato sicuramente Sossio Aruta. Quest’ultimo è uscito dalla trasmissione al fianco di Ursula Bennardo. Proprio i due, dalla loro relazione hanno dato alla luce la piccola splendida figlia Bianca. L’amore che Sossio nutre per la sua dolce Ursula Bennardo non è l’unico della sua vita. Infatti, proprio su Instagram qualche giorno fa ha pubblicato una storia in cui ha evidenziato il suo primo amore.

La grande passione

Sossio Aruta, famoso per essere stato tra i cavalieri più amati di Uomini e Donne, ha preso parte anche al Grande Fratello vip 4 arrivando alla finalissima. Quest’ultimo vive la sua storia d’amore con Ursula Bennardo ormai da alcuni anni. Insieme anche hanno dato alla luce la loro splendida figlia Bianca che è stata proprio lei a rallegrare le loro giornate anche durante l’emergenza sanitaria. Sossio, sebbene sia legatissimo alla sua Ursula, qualche giorno fa sui social ha pubblicato una storia con cui si è mostrato ancora legato da un amore viscerale alla prima cosa gli ha fatto battere forte il cuore. Non si tratta di una donna. Scopriamo subito chi sia così in grado di travolgere il caro Aruta.

Il calcio nel cuore

Sossio Aruta e Ursula Bennardo oltre ad aver partecipato a Uomini e Donne, sono stati anche protagonisti di una delle edizioni più divertenti di Temptation Island vip. Sossio, però, non ha mai nascosto che oltre l’amore che nutre per la sua cara Ursula, è strettamente legato anche alla passione per il calcio. In molti, lo ricordano anche per la sua esperienza televisiva nel talent legato al calcio Campioni trasmesso su Italia 1 agli inizi degli anni 2000. In quella esperienza, ha giocato col Cervia ed era allenato da Ciccio Graziani.

Nonostante abbia smesso di giocare, non ha mai nascosto però un altro suo grande obiettivo per il futuro. Il caro Sossio sogna infatti di diventare un allenatore di calcio e quindi poter riprendere un progetto che ha dovuto lasciare in stand-by in questi mesi di forti restrizioni. Proprio nella Instagram Story aveva pubblicato la foto di una partita di calcio con una didascalia molto chiara in cui ha ammesso di amare fortemente questo sport. Sicuramente, Ursula, non sarà quindi gelosa di questa passione che coinvolge così tanto il suo Aruta.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

I fan di Uomini e Donne hanno sin da subito apprezzato Sossio Aruta e Ursula Bennardo perché la loro storia d’amore e la loro grande affinità hanno davvero fatto innamorare tutti.

Ancora oggi, la forza del loro grande amore, è da ricondurre al fatto che sono estremamente sinceri, genuini e innamorati come due ragazzini. Molti sono i follower che seguono infatti le loro gesta quotidiane sui social network.