Maria Tona, perchè ha lasciato Uomini e Donne: la verità della dama del trono over

Maria Tona ha lasciato Uomini e Donne. Un brutto colpo per i fan che hanno visto in lei una delle protagoniste del dating show Maria De Filippi oltre che una donna molto determinata. Cosa è successo

Chi è la dama del Trono Over che ha lasciato Uomini e Donne

Non è stato sicuramente piacevole per Uomini e Donne perdere Maria Tona dal parterre femminile del Trono Over. Dopo una serie di voci insistenti, c’è la conferma che la dama non fa più parte dello show e del resto, alcuni indizi lo avevano già fatto capire da tempo. La donna infatti ha incominciato ad essere assente in studio già dalla puntata del 29 marzo e nelle successive registrazioni. Cosa ha spinto la bella romana a dire addio al programma di Canale 5?

Nata il 25 febbraio del 1996, Maria Tona ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo da giovanissima. Ha recitato infatti al Teatro Belli di Roma con una serie di spettacoli come La Locandiera, Romeo e Giulietta, una vita da Sentire, Serata in Rosa ed è apparsa anche in una serie di fiction di successo come Un Medico in Famiglia, Carabinieri, Sei Forte Maestro, Le ragazze di Piazza di Spagna e altri ancora.

La conoscenza con Alessandro

L’approdo a Uomini e Donne è avvenuto nel 2020, dove ha iniziato un percorso intriso di conoscenze non prive di colpi di scena. Maria Tona tuttavia, che oggi è proprietaria della Tona Clinic, che aiuta le donne a cercare il servizio e il chirurgo estetico più adatto alle loro esigenze, ha deciso di lasciare il dating show.

Recentemente la dama aveva deciso di interrompere la conoscenza con Alessandro Pitti Inticu dopo alcune dichiarazioni di quest’ultimo. Tra i due era nata una bella intesa, facendo superare i dubbi sulla loro differenza di età. Tuttavia la loro relazione non era arrivata ad una solidità tale da decidere di lasciare insieme il programma.

Alessandro dal canto suo, aveva iniziato a conoscere altre dame come Federica con la quale scappò anche un bacio.

“Ieri sera, dopo essere uscito con Federica, mi ha mandato un messaggio – ha raccontato Maria in studio – Ma io dormivo, l’ho letto questa mattina e dopo una serie di cose mi ha parlato anche del bacio. Mi ha chiesto di uscire questa sera per un chiarimento, ma io non sono convinta”. La donna era rimasta molto infastidita, soprattutto dalle parole di Alessandro che ad un certo punto dichiara di preferire Federica. “Perché mi è arrivata di più e per come si è comportata con me” Si è giustificato lui. Che sia questo il motivo che ha spinto Maria Tona a lasciare Uomini e Donne?

Lo sfogo di Maria Tona

Intanto dal suo profilo Instagram arrivano le prime dichiarazioni da parte della diretta interessata: “Basta commenti cattivi, Maria Tona non c’è più a Uomini e Donne. Così vi siete liberati di questo personaggio, oppure per chi mi ama scrivetelo perchè vi amo!”.

Con queste parole, Maria Tona ha iniziato il suo discorso mettendo a tacere una volta per tutte chi ha dubitato per mesi della sua lealtà all’interno del programma. Ad ogni modo non c’è nessun rancore, né malumore tra lei e la redazione. Lo dimostrano i saluti affettuosi e i ringraziamenti che rivolge al programma.