Wanda Nara, scatto esplosivo: il top per l’allenamento è troppo stretto, si vede tutto

Wanda Nara esplode sensualità sui social. L’ultimo post della regina del calciomercato ha mandato in orbita i fan. Ecco perchè

Ammiratissima sui social

Oltre ad essere una delle figure più influenti del mondo del calcio, Wanda Nara è senza dubbio una donna bellissima, affasciante e sexy. Argentina e moglie di Mauro Icardi dal 2014, l’agente di calcio è anche showgirl, presentatrice televisiva, modella e anche Influencer. Il suo account Instagram conta 7,6milioni di follower.

Attraverso i social la bionda ex opinionista del Grande Fratello Vip, ama sfoggiare la sua bellezza e le sue curve mozzafiato, ricevendo puntualmente una valanga di like. L’ultima foto postata ha scatenato l’entusiasmo e l’ammirazione dei follower con non hanno esitato a inviare messaggi di complimenti e apprezzamenti.

Lo scatto esplosivo di Wanda Nara

Wanda Nara tornata da poco a Milano, ultimamente ha condiviso una foto che la ritrae davanti la finestra con il bel panorama della città meneghina alle spalle. Ma c’è un altro panorama che ha colpito gli utenti e non sono i grattacieli ma il decolletè in bella vista della showgirl, raccolto in un mini top vertiginoso da allenamento.

“Se ti fidi di me posso farti dimenticare il passato”, è la didascalia che accompagna lo scatto che ha ricevuto in men che non si dica parole di ammirazione, soprattutto da parte del pubblico maschile.

Gli allenamenti della bionda argentina

Wanda Nara è molto brava con i social e c’è da sottolineare che è una delle Influencer più seguite. Periodicamente la bella Wanda posta i suoi allenamenti. Il suo fisico prorompente è costantemente messo alla prova dagli esercizi che l’argentina mette in pratica quotidianamente per mantenersi in forma.

La moglie dell’ attaccante del Paris Saint-Germain è seguita da un ottimo coach e segue sicuramente un programma di allenamento mirato e completo. Sempre dal suo account Instagram la bionda Wanda, si mostra spesso sul Tapis Roulant che oltre a permetterle di fare selfie più comodamente, le è utile come riscaldamento, senza sovraccaricare le articolazioni ed è ideale per rassodare le gambe, i polpacci e i glutei.

L’amore con Mauro Icardi

Tuttavia Wanda Nara oltre che mettere in mostra le sue curve mozzafiato e i suoi allenamenti, ama anche raccontare un pò della sua vita privata. “Caliente” come le donne sudamericane, recentemente la Nara ha voluto ribadire il suo amore per Mauro Icardi. Ha voluto infatti condividere con i suoi follower la felicità che vive con il suo amore, immortalandosi in tribuna durante il match di Champions con il Bayern Monaco. In quell’ occasione Wanda Nara ha pubblicato un bacio appassionato, festeggiando con un colpo solo, sia la vittoria ma anche la Giornata mondiale del bacio.

“I baci curano, ti danno ciò che non si può comprare, sono energia, amore e allegria. Buona giornata del bacio a tutti, più baci per tutti.” E’ stata la dedica speciale, aggiungendo: “Taggate chi volete baciare, non vale quello nella foto”.