Ballando con le stelle, Tinna e Rosalinda Celentano ancora amiche? Cosa fanno oggi

Tinna Hoffmann e Rosalinda Celentano sono state le protagoniste della scorsa edizione di Ballando con le Stelle e anche se non hanno raggiunto la vittoria, il pubblico le ricorda ancora con affetto e ammirazione. Cosa fanno oggi?

Un’amicizia che continua a telecamere spente

Una bella amicizia è nata sul palco di Ballando con le Stelle ed è quella che lega Tinna Hoffmann e Rosalinda Celentano. Le due si sono conosciute nello show di Milly Carlucci e in brevissimo tempo sono diventate due meravigliose amiche.

Attraverso le performance, la sensibile e fragile attrice Rosalinda ha mostrato sempre di dare il meglio di sé, accompagnata dal talento della ballerina professionista danese, Tinna. Molti si chiedono che fine abbiano fatto le due artiste e se la loro amicizia è poi proseguita anche al di fuori delle telecamere di RAI 1.

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, insieme sui social

Le due donne dopo la fine della stagione di Ballando con le Stelle hanno continuato a vedersi e a frequentarsi. La loro amicizia infatti è più volte documentata attraverso i social, dove le due appaiono sorridenti e con simpatica complicità. Recentemente infatti la Hoffmann ha pubblicato un video su Tik Tok nel quale appare assieme a Rosalinda. Le amiche scherzano con i filtri.

Pare proprio che le due donne siano in perfetta sintonia e che il loro rapporto sia rimasto in piedi anche a sipario calato. Rosalinda Celentano inoltre recentemente attraverso una intervista andata in onda nel programma “Da Noi a Ruota Libera” ha fatto sapere di essersi trovata molto bene con Tinna a Ballando con le Stelle “Sono arrivata molto chiusa e Tina Hoffman è entrata con amore ed io ho iniziato a lasciarmi andare e ad essere meno impostata“. Ha fatto sapere l’attrice.

Rosalinda Celentano la vittoria sulla depressione

Rosalinda Celentano si è lasciata alle spalle un periodo molto buio causato da una brutta depressione. Oggi sta molto meglio e sicuramente anche la vicinanza di Tinna, ormai una sua cara amica, non può che farle del bene.

“C’è sempre il desiderio di imparare, di fare cose“, ha dichiarato la Celentano a Storie Italiane, “ho ripreso a disegnare e a scrivere cose molto forti, sono denunce sotto il profilo sociale“.

Intanto in questi giorni si è saputo che proprio la sorella di Rosalinda Celentano, Rosita, con la quale ha un bellissimo rapporto, tempo fa è stata scartata al celebre talent show di Rai 1. “Mi sarebbe piaciuto farlo tempo fa e avevo fatto pure due incontri, ma sono sempre stata scartata. Vuol dire che doveva andare così. Oggi non lo farei più perché ho altre priorità”, ha affermato la primogenita del “Molleggiato”. Effettivamente vederla durante le esibizioni sarebbe stato molto interessante. Chissà se cambierà idea.