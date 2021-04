Amici 20, eliminato e sfide della quinta puntata del serale

La quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi verrà trasmessa sabato 17 aprile su Canale 5 in prime time. Così come previsto, però, la registrazione è stata ultimata giovedì 15 aprile. Si sono verificate le solite tre manche tra le tre squadre dei professori e due allievi sono finiti al ballottaggio con un’eliminazione inaspettata. Scopriamo subito cosa sia successo.

Sfide avvincenti

Dopo l’eliminazione di Enula avvenuta nella scorsa puntata di Amici di Maria De Filippi, nella quinta registrazione del serale avvenuta giovedì 15 aprile, molti sarebbero stati i colpi di scena. Guanti di sfida, esibizioni eccellenti e pareri davvero entusiasmanti da parte della giuria. Questi avrebbero caratterizzato la quinta puntata che andrà in onda sabato in prime time. Molti sono i sostenitori del talent che, nelle ultime ore, avrebbero subito monitorato le principali pagine social. Il tutto per conoscere il nome dell’eliminato e l’esito delle sfide della quinta puntata del serale di Canale 5.

I due talenti al ballottaggio

Stando alle anticipazioni della quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi registrata giovedì 15 aprile e che verrà trasmessa sabato 17 aprile su Canale 5, ci sarebbero stati molti colpi di scena. Ancora una volta le due squadre che più si sono punzecchiate ed hanno avuto degli scontri molto accesi a colpi di sfide, esibizioni e sfottò da parte dei vari docenti, due allievi amatissimi sono finiti al ballottaggio finale.

Un cantante della squadra di Ruby Zerbi e Alessandra Celentano e una ballerina della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini hanno dovuto cedere il passo e giungere al ballottaggio finale. Si tratta del cantante Deddy e della ballerina Martina Miliddi. Per la ballerina sarebbe la sua prima volta al ballottaggio finale invece, per il cantante, sarebbe il secondo turno a rischio eliminazione. Infatti, proprio contro la sua fidanzata Rosa, nella settimana di pasqua, ne uscì vincitore. Stando alle indiscrezioni trapelate sui social, però, molto probabilmente sarà proprio la ragazza a lasciare il talent.

Amici e l’esito della puntata del serale

Come di consueto, alla fine di ogni puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, proprio la conduttrice comunica l’esito finale all’interno della casetta quando i ragazzi rientrano dopo la puntata.

Il tutto si verificherebbe per far sì che il voto della giuria non venga spoilerato nelle anticipazioni sui social network che vengono divulgate subito dopo la registrazione. Tra le altre novità dell’ultima puntata registrata è lecito dire che il premio TIM, per la quinta puntata consecutiva è giunto alla ballerina Giulia Stabile. Quest’ultima, amatissima ed osannata sui social network, sembrerebbe essere l’indiziata numero uno per agguantare la vittoria finale della categoria danza del talent. Il grande successo della trasmissione di Maria De Filippi sembrerebbe garantire anche nuove puntate dello show che dovrebbe terminare il 22 maggio con una puntata interamente in diretta.