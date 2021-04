Uomini e Donne, crisi tra Roberta e Riccardo? Gli indizi della rottura

Coppie che si formano e coppie che scoppiano a Uomini e Donne: tra il dentro e il fuori dagli studi della trasmissione c’è qualche amore che non resiste, e si pensa sia il caso del legame tra Roberta Di Padua e Riccardo Garnieri.

Negli anni Riccardo è stato uno dei protagonisti indiscussi della versione over del trono di Uomini e Donne: l’avvenente uomo ha sempre fatto furore nel parterre delle dame e ha avuto numerosi appuntamenti.

Il suo cuore, poi, è stato conquistato dalla bella Ida Platano e la loro storia ha tenuto con il fiato sospeso tutti i telespettatori di Canale 5: dopo vari tiri e molla, compresa la partecipazione a Temptation Island, i due hanno deciso di dirsi addio definitivamente, ma sarà vero?

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono già lasciati?

Dopo la fine della storia con Ida, Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne, pronto a cercare e trovare un nuovo amore: il cavaliere ha deciso di approfondire l’interesse per Roberta Di Padua, una dama con la quale c’era già stato un flirt in passato e le cose, questa volta, sembravano andare piuttosto bene. Dopo qualche uscita e diversi confronti in studio i due hanno deciso di dichiararsi reciproco amore e di uscire insieme dalla trasmissione come una coppia per vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori.

Ma ora, a distanza di un mese dalla puntata nella quale Riccardo e Roberta hanno salutato Maria De Filippi e tutta la redazione, tutto lascia pensare che tra i due le cose non vadano bene e c’è chi è pronto a giurare che si siano già lasciati. Storia al capolinea? Gli indizi social sono disseminati soprattutto sui profili social della donna.

Uomini e Donne: il ritorno di Ida e la crisi di Riccardo

Fino a qualche tempo fa, infatti, i due si mostravano felici e innamorati su Instagram mentre trascorrevano la quarantena insieme: poi, d’improvviso, il silenzio social evidenziato dall’assenza di immagini, dediche e foto rappresentative del loro amore. Ma non è tutto: osservando attentamente il profilo Instagram di Roberta, si nota che sono spariti tutti gli scatti che la ritraevano insieme a quello che era diventato il suo fidanzato.

Sono passati circa quaranta giorni dal momento in cui, di fatto, Roberta e Riccardo si sono scelti nello studio del dating show di Canale 5 e già il loro percorso incontra un ostacolo: riusciranno a superarlo come è già successo in passato nella loro turbolenta storia o scriveranno la parola fine riguardo al loro rapporto? Nelle ultime settimane in molti hanno puntato il dito contro la coppia, accusandoli di stare insieme per finta, solo per visibilità mediatica. C’è anche chi ipotizza che il distacco tra i due abbia a che fare con il ritorno a Uomini e Donne di Ida Platano, ex di Riccardo: che il Guarnieri abbia avuto un ripensamento vedendo la sua ex fidanzata corteggiata da altri cavalieri?