Che Tempo Che Fa, anticipazioni del 18 aprile: ospiti e tematiche della nuova puntata

Domenica 18 aprile ci sarà la nuova puntata di Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, ed avrà grandi ospiti così come ci hanno abituato ogni domenica sera. Infatti, i telespettatori, hanno sempre apprezzato e premiato l’intervento di grandi personalità come Jane Fonda, Barack Obama, Carla Bruni e tanti altri. Scopriamo i protagonisti della nuova puntata e le tematiche trattate.

Il grande successo

Fabio Fazio condurrà come di consueto la nuova puntata di Che Tempo Che Fa su Rai Tre nella puntata di domenica 18 aprile potendo contare come al solito su Luciana Littizzetto e la sua comicità irriverente e mai scontata e la grande professionalità di Filippa Lagerback. Per fortuna, però, i telespettatori avranno l’opportunità di assistere a grandi ospiti e a diverse personalità che in questi ultimi anni stanno dando un importante contributo al paese. Scopriamo subito l’identità dei nuovi ospiti del programma di Rai Tre.

Grande ospite in studio

I grandi protagonisti della nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda domenica sera su Rai Tre con la conduzione attenta di Fabio Fazio, troveremo il grande attore Carlo Verdone. Quest’ultimo, infatti, avrà modo di parlare di sé e dei grandi successi cinematografici che in tutti questi anni lo hanno consacrato tra i registi e gli attori italiani più amati di sempre.

Sicuramente ci sarà spazio anche per parlare delle sue grandi collaborazioni sullo schermo con grandi attori di fama nazionale e internazionale. Ovviamente, con lui, sicuramente si parlerà anche dei suoi nuovi impegni cinematografici e non mancheranno gli interventi sulle emergenza sanitaria che sta colpendo in tutto il mondo da più di un anno a questa parte. Il pubblico attende con grande trepidazione questa intervista dato che Carlo non appare molto frequentemente in televisione per rilasciare interviste. Potendo contare su migliaia di fan in tutto il Paese, sicuramente sarà un modo perfetto per lui per raccontarsi.

Che Tempo che fa, ampio spazio alle tematiche attuali

Una nuova puntata di Che Tempo Che Fa che andrà in onda su Rai Tre domenica 18 aprile con Fabio Fazio Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback ci saranno anche Roberto Burioni e Carlo Cottarelli.

Con loro il conduttore parlerà sicuramente di quella che è la situazione sanitaria ed economica del nostro paese. I telespettatori che seguono ormai la trasmissione di Rai Tre con grande affetto da tanti anni sia per la professionalità dei protagonisti sia per le tematiche trattate in maniera perfetta ma mai scontata. Fazio, da tantissimo tempo alle redini del programma, allieta ogni domenica il pubblico cercando soprattutto in questi ultimi mesi di chiarire ancor di più la situazione di emergenza sanitaria che sta colpendo il mondo intero da più di un anno a questa parte.