Diletta Leotta chi è l’amica da cui non si separa mai? Una famosa atleta italiana

Amiche per la pelle, bellissime e impegnate nel mondo dello sport in modi differenti: sono Diletta Leotta e Rossella Fiamingo, che negli ultimi anni sono diventate davvero inseparabili.

Nate nello stesso anno e nella stessa isola italiana: classe 1991 e sangue siciliano per Diletta e Rossella che condividono anche la grande passione per lo sport.

In un mondo in cui l’amicizia tra donne sembra cosa rara, il loro legame diventa ogni giorno più solido, accompagnato da foto che mostrano la loro quotidianità.

Diletta Leotta in crisi con Can Yaman? Lui vola in Turchia

Di Diletta Leotta si sa molto: oltre ad essere il volto di DAZN e un’apprezzatissima speaker radiofonica, la Leotta è presente in molti programmi importanti del piccolo schermo italiano, per la grande gioia del pubblico italiano maschile, che non si perde un’apparizione della bella siciliana.

Oltre che per i suoi impegni professionali, Diletta è protagonista delle pagine di gossip anche per la sua chiacchierata relazione con Can Yaman, l’attore di Daydreamer, che tanto successo ha avuto in Italia. Dopo un fidanzamento inatteso si era parlato di convivenza e un aereo con tanto di proposta di matrimonio che aveva conquistato i cieli di Roma. Da un po’ di tempo, però, i due non si fanno più vedere insieme e secondo le ultime indiscrezioni l’attore sarebbe tornato in Turchia.

LEGGI ANCHE—> Can Yaman, dopo il successo di DayDreamer arriva un annuncio inaspettato

C’è chi sostiene che la scelta sia dovuta solo ad un ricongiungimento con i genitori e chi, invece, è sicuro che dietro l’allontanamento di Can dall’Italia si celino le continue discussioni con la conduttrice sportiva causate dalla gelosia dell’attore. Un bel colpo di scena dopo le foto che avevano fatto sognare i fan e fatto storcere il naso alle appassionate della serie tv turca in onda su Canale 5, che avrebbero voluto un lieto fine anche nella vita reale tra Yaman e Demet Ozdemir, sua compagna sul set.

Rossella Fiamingo, l’amica sexy e sportiva di Diletta

In attesa di scoprire cosa ne sarà della sua vita sentimentale, Diletta trascorre il tempo in compagnia della sua amica di sempre, la bellissima Rossella Fiamingo. Tra una pizza e una serata, rigorosamente a casa dati i tempi, la conduttrice e l’atleta consolidano il loro legame. La Fiamingo è una degli atleti di punta della Nazionale di Scherma, specializzata nella disciplina della spada. L’abbiamo vista portarsi a casa l’argento alle ultime Olimpiadi del 2016 e la donna sta continuando ad allenarsi duramente per le prossime Olimpiadi, che si terranno appena la pandemia globale da Covid-19 lo permetterà.

LEGGI ANCHE—>Quanto guadagna Diletta Leotta? Lo stipendio della conduttrice

Le due catanesi passano parecchio tempo insieme, si allenano spesso condividendo scatti della loro routine sui social e sono state paparazzate in vacanza, mostrando un fisico assolutamente invidiabile. Pare che Diletta sia stata fondamentale per Rossella dopo la rottura di quest’ultima con un altro atleta, il nuotatore Luca Dotto. Chissà che in questo momento la Fiamingo non debba ricambiare il favore offrendo la sua spalla alla Leotta dopo l’ipotetica fine della sua storia con Can…