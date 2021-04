L’Eredità, Ginevra Pisani confessa ai followers: “A volte accadono cose più grandi di noi…”

Ginevra Pisani, in coppia con Sara Arfaoui, attualmente ricopre il ruolo di professoressa nello storico game show di Rai 1, L’Eredità. Recentemente la giovane ha confessato sui social networks di aver attraversato un periodo non facile.

Ginevra Pisani è ormai un volto noto del piccolo schermo. Il suo debutto televisivo è avvenuto grazie a Uomini e Donne di Maria De Filippi, nell’edizione 2016-2017, dove si è messa in gioco come corteggiatrice, riuscendo a conquistare Claudio D’angelo, con cui dopo un’intensa relazione il rapporto si è concluso.

Il percorso di Ginevra

La giovane dopo l’esperienza nel programma di Canale 5 è stata scelta da L’Eredità, programma in onda su Rai 1 e condotto da Flavio Insinna, per rivestire il ruolo di professoressa. Inoltre Ginevra è anche molto seguita sui social networks, in particolare su Instagram, dove conta più di 300 mila followers. Sulla piattaforma Pisani ama tenersi in contatto con i propri fans condividendo momenti di leggerezza, di quotidianità e anche momenti di lavoro. Nonostante davanti alle telecamere sia sempre apparsa con il sorriso e abbia sempre mostrato grande positività, nelle ultime settimane tramite un’Instagram Story ha confessato di aver passato un periodo non facile.

Un momento di crisi

Infatti la professoressa de L’Eredità ha condiviso un story con i propri followers in cui ha scritto: “Sono stati giorni NO. Capita a tutti, è capitato a me. Scusatemi. A volte accadono cose più grandi di noi e non possiamo farci molto. Mi sento stordita, confusa” per poi aggiungere: “Mi sono rinchiusa nella mia famiglia nelle persone a cui tengo. A proposito grazie amici miei. Una parola, un gesto ha aiutato”. Con queste parole Ginevra ha suscitato la preoccupazione dei numerosi fans ma ha subito provveduto a rassicurarli scrivendo: “Forza. Una doccia calda e un po’ di trucco e affrontiamo la giornata”.

Il ritorno alla normalità

Superata questa fase di crisi, Ginevra sembra essersi ripresa alla grande, tornando al suo lavoro con più grinta di prima. Proprio su Instagram ha ricominciato a condividere con i suoi followers alcuni momenti della sua vita tra cui il lavoro in tv, le prove per le coreografie e anche divertenti ricordi dal passato. E sembra essere pronta per conquistare il sogno di diventare un’attrice.