Domenica Live, anticipazioni e ospiti della puntata del 18 aprile

Tra poche ore su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Domenica Live e alla conduzione non potrà mancare Barbara D’Urso. Quest’ultima, come di consueto, nell’ultimo appuntamento settimanale del venerdì a Pomeriggio 5 ha svelato alcune anticipazioni circa gli ospiti e le tematiche che verranno trattate nel nuovo appuntamento domenicale con il suo talk show. Scopriamo tutti i dettagli della nuova puntata.

Tematiche ed ospiti

Barbara D’Urso, reduce dai grandi impegni settimanali con Pomeriggio 5 dove ha trattato il gossip e l’attualità in maniera impeccabile, alle 14:35 circa tornerà con un nuovo appuntamento su Canale 5 con Domenica Live. Come ben sappiamo, da due settimane, Live non è la d’Urso ha chiuso i battenti per questa stagione televisiva. Proprio per tale ragione la sua trasmissione pomeridiana della domenica pomeriggio è stata estesa a 4 ore di programmazione. Per la gioia del suo folto pubblico, infatti, avrà modo di svariare tra le diverse tematiche con ospiti graditi ed amati dai telespettatori.

Leggi anche -> Isola dei Famosi, per la prima volta manca il cibo: cosa ha deciso Ilary Blasi

Contenuti legati all’Isola dei Famosi

Barbara D’Urso nella nuova puntata di Domenica Live, così come già anticipato venerdì nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, ha confermato che si parlerà molto dell’Isola dei Famosi. In modo particolare, in studio, interverrà una persona molto vicina a Fariba Tehrani nonché mamma di Giulia Salemi. La naufraga che ora si trova in Honduras, potrebbe avere in studio una persona che le sarebbe vicino anche dal punto di vista sentimentale.

La d’Urso, però, non ha specificato di chi si tratta in maniera chiara e nitida ed è per questo che non ci resta che aspettare la messa in onda della sua trasmissione per scoprirne tutti i dettagli. Proprio la mamma della Salemi, nelle ultime puntate del reality, ha tirato fuori la sua grinta e la sua determinazione. Non sono mancate, nelle ultime ore, delle vere discussioni con Andrea Cerioli. Sicuramente, la Carmelita Nazionale, parlerà anche dei due naufraghi che hanno dovuto abbandonare il programma in seguito a problemi legati alla salute. Stiamo parlando della conduttrice Elisa Isoardi e dell’attore Brando Giorgi.

Domenica Live e l’attualità

Così come ci ha sempre abituato, però, Barbara D’Urso non avrà modo di parlare solo ed esclusivamente dell‘Isola dei Famosi nella nuova puntata di Domenica Live infatti, nelle 4 ore di programmazione sono previsti anche altri ospiti anche se la stessa non li ha elencati al termine di Pomeriggio 5.

Leggi anche -> Ferdinando Guglielmotti ha corteggiato Barbara D’Urso | Con Elisa Isoardi invece…

Ampio spazio, come di consueto, sarà dedicato all’attualità e soprattutto all’emergenza sanitaria. Verranno toccati temi legati ai vaccini e ai nuovi colori delle regioni dalla prossima settimana. Per tale ragione interverranno in studio e a distanza medici ed esponenti politici al fine di rendere i discorsi più nitidi al pubblico. L’informazione legata ai temi della pandemia sono sempre stati affrontati dalla conduttrice sin dall’inizio dell’emergenza dello scorso anno.