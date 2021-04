Martina eliminata: gelo con Aka7even | Tutta colpa di De Martino, forse

Nell’ultima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi ad abbandonare definitivamente il programma è stata la ballerina della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini Martina Miliddi. Quest’ultima si è ritrovata al ballottaggio contro il cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Deddy. Ha perso il confronto finale con l’avversario ma ciò che ha lasciato di stucco i telespettatori è stata la reazione di Luca Marzano, in arte Aka7even. Scopriamo tutto nei dettagli.

Un’eliminazione sofferta

Martina Miliddi, nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, è stata una delle ballerine più discusse e soprattutto più criticate dalla maestra Alessandra Celentano. Proprio nella quinta puntata dello show in prime time, la ragazza ha abbandonato definitivamente il programma. L’esito finale lo ha scoperto quando è rientrata in casetta con Deddy e tutti gli altri compagni. In filodiffusione, la voce di Maria De Filippi ha comunicato il verdetto finale ai ragazzi. La ragazza in lacrime ha salutato tutti e li ha ringraziati per i momenti speciali vissuti in questi quattro mesi facendo riferimento anche al fatto che suo padre, che non c’è più, sicuramente potrebbe essere orgoglioso di lei. Colui che però non ha battuto ciglio o comunque al termine della puntata non sembrerebbe aver avuto una reazione è proprio a Aka7even.

Leggi anche -> Amici, Stefano De Martino canta un brano napoletano: il retroscena pubblicato da Stash

La storia con Aka7even

Martina Miliddi e Aka7even sin dall’inizio di questa edizione di Amici di Maria De Filippi sono sempre stati molto vicini da affiatati. Una storia d’amore che ha avuto tanti alti e bassi anche per la gelosia del cantautore partenopeo. Infatti dapprima la vicinanza con Raffaele e poi l’amicizia speciale con Tommaso, hanno sempre indotto il ragazzo ad essere geloso. Nelle ultime puntate, soprattutto sui social network, si parlava di un ipotetico e presunto interesse da parte di Stefano De Martino nei confronti della ballerina.

Al di là delle voci incessanti, non vi è nulla di specifico e preciso. Quello che c’è da dire però è che nelle ultime puntate del day time, si era notato un allontanamento deciso da parte del cantante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini nei confronti della ragazza. C’è però chi ha pensato che, al di là del sentimento, i due abbiano preferito prendere strade diverse. Ora che la ragazza non sarà più un allieva della scuola, c’è chi già immagina un futuro proprio al fianco di Stefano. Queste, al momento, sono solo le speranze dei suoi fan.

Amici e le polemiche su Martina

L’eliminazione di Martina Miliddi nella quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi ha sicuramente trovato nella maestra Alessandra Celentano una delle poche fiere di questa eliminazione.

Leggi anche -> Amici, chi è Enula: significato del suo nome e perché si colora il viso

La maestra, sempre giudicando la ballerina dal punto di vista professionale, ha sempre evidenziato come lei non meritasse di entrare nella scuola né tantomenodi arrivare alla fase finale del programma. Proprio per tale ragione non sono mai mancate le discussioni e le diatribe con l’altra maestra Lorella Cuccarini e le scelte inerenti alla ragazza. Lorella, però, si può ritenere soddisfatta e fiera della Miliddi in quanto è entrata come ballerina di latino americano per poi scoprire la grande passione per il musical.