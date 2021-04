Gf Vip 6, le prime indiscrezioni sul cast: parla Alfonso Signorini

Una buona notizia per tutti gli appassionati di reality: il Gf Vip 6 si farà e in qualche modo si sta già facendo perché Alfonso Signorini è all’opera per la scelta del prossimo cast che varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Dopo il grande successo dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Tommaso Zorzi, inevitabile pensare alla prossima e ai concorrenti ai quali toccherà tenere incollati i telespettatori al teleschermo con dinamiche frizzanti, amori e litigi.

Toccherà ad Alfonso Signorini scegliere un cast che risulti all’altezza di quelli precedenti e soprattutto dell’ultimo, che ha vissuto nella casa più famosa d’Italia per sei mesi, un tempo record per il programma.

Alfonso Signorini confermato alla guida del Gf Vip 6

Di certo per ora c’è la presenza del direttore di Chi come presentatore: una riconferma che nasce dal successo ottenuto dalle ultime due edizioni del reality condotte proprio da Signorini. A parlarne è lo stesso Alfonso, ospite al Punto Z, il format condotto da Tommaso Zorzi su Mediaset Play.

L’influencer, ex protagonista di Riccanza come facoltoso rampollo di una famiglia milanese in vista, ha raccolto un enorme consenso di pubblico dopo la sua partecipazione al Gf Vip 5: per Zorzi piovono le offerte di lavoro e c’è chi è certo di vederlo a breve al timone di una trasmissione in prima serata o magari al posto di uno dei pilastri di casa Mediaset.

Intervistato proprio da Zorzi, Alfonso Signorini ha parlato per la prima volta della futura stagione del Gf Vip, che sarà uno dei programmi di punta del palinsesto autunnale/invernale 2021/2022 della rete ammiraglia Mediaset. Stando alle parole di Signorini la macchina organizzativa del reality si è già messa in movimento e tutto, naturalmente, parte dalla scelta dei concorrenti.

I papabili nomi del prossimo cast del Grande Fratello Vip

Per il prossimo cast Alfonso ha già in mente un nome bomba, vale a dire quello di Gaia Zorzi, la sorella dell’influencer milanese. Il direttore di Chi si rivolge a Tommaso per aiutarlo a persuadere la sorella di accettare questa nuova avventura. Sono in molti a chiedere la sua presenza, anche e soprattutto sul web, dove Gaia è uno degli idoli del momento. Ma circolano anche altri papabili nomi che sono al vaglio della redazione che si occupa della selezione.

Stando ai rumors si starebbe pensando anche alla partecipazione di Raffaella Fico e di Andrea Iannone, la cui presenza era stata già annunciata nella passata edizione. Ma non è finita qui: ad animare le dinamiche della casa più spiata d’Italia potrebbero pensarci il costumista ed opinionista televisivo Giovanni Ciacci, Alex Di Giorgio, Manuel Bortuzzo e la cantante Arisa. E c’è chi caldeggia per un ritorno da protagonista di Pamela Prati: impossibile dimenticare la sua presenza nella prima edizione del reality, quando fu squalificata a causa delle sue trasgressioni al regolamento, causa claustrofobia. Chissà se questa volta la showgirl riuscirebbe a resistere più a lungo nel bunker di Cinecittà…