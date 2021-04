Stefania Orlando e l’intimità col marito: “Dopo il GF Vip non è stato facile”

Non è stato facile, per la bellissima presentatrice Stefania Orlando, ritornare ad una intimità con il marito, dopo tanti mesi di ‘reclusione’ nella Casa del GF Vip. A confessarlo è stata la stessa ex concorrente. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

L’esperienza di reclusione volontaria nella Casa del Grande Fratello Vip porta con se cambiamenti molto forti, così come la maggior parte dei concorrenti, una volta concluso il reality, racconta al proprio pubblico. Vivere per tanti mesi sotto l’occhio delle telecamere, video sorvegliati 24 ore su 24, non è semplice e soprattutto si sta per lungo tempo lontano dagli affetti più cari.

Molti concorrenti, infatti, dopo l’esperienza del Grande Fratello stravolgono le loro vite e anche gli affetti fuori dalla Casa più spiata d’Italia: è successo alla ex gieffina Adriana Volpe che, dopo il reality, ha messo un punto al suo lungo matrimonio, così come Adua Del Vesco ha ritrovato la sua nuova identità, decidendo di farsi chiamare con il nome di battesimo, Rosalinda Cannavò e iniziare una nuova storia d’amore con Andrea Zenga e anche Stefania Orlando ha vissuto una difficoltà nella coppia, fuori dal programma. Cos’è accaduto alla bellissima e biondissima presentatrice?

Stefania Orlando confessa i problemi di intimità dopo il GF Vip

Dopo la lunga esperienza nella Casa più spiata d’Italia, tra i vari cambiamenti e problematiche che gli ex concorrenti possono vivere, c’è anche quello di perdere l’intimità con i propri partner. Questo è quanto accaduto a Stefania Orlando, una delle ex concorrenti che ha vissuto per più tempo nel Grande Fratello Vip, entrata lo scorso settembre 2020 e rimasta in gioco fino alla fine.

Così come lei stessa ha ammesso, non è stato facile tornare alla confidenza e all’intimità con suo marito. Così com’è nel suo stile, Stefania Orlando, intervistata dal settimanale DiPiù, ha confessato senza filtri e senza mezzi termini la difficoltà nella sua coppia.

La ex gieffina ha parlato della timidezza e dell’imbarazzo iniziale che lei e il marito hanno dovuto affrontare quando è uscita dalla Casa di Cinecittà: “Riprendere l’intimità di prima è stato un po’ problematico. Non è stato semplice” ha spiegato la Orlando.

Stefania Orlando in crisi coniugale?

A chi ha avanzato ipotesi su una possibile crisi matrimoniale della Orlando con il marito, la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha smentito categoricamente: l’amore dei due coniugi procede a gonfie vele, nonostante i problemi iniziali per ritrovare la giusta intimità dopo mesi di distanza.

Stefania Orlando ha chiarito come l’esperienza del Grande Fratello Vip sia molto forte e surreale: ti allontana dalla realtà ed è come se si vivesse protetti in una bolla. Questo accade per mesi per cui è difficile torna subito alla quotidianità.

“Lì dentro mi sentivo protetta. Ero come in una bolla, dovevo pensare solo alle dinamiche del gioco ma non avevo altri pensieri” ha detto Stefania Orlando nell’intervista.

La ex gieffina ha parlato della sua difficoltà anche nell’abbracciare suo marito Simone Gianlorenzi, imbarazzo svanito dopo poco ma questo ha portato Stefania Orlando a voler dare priorità al suo matrimonio, dedicando più tempo al suo rapporto con Simone ed è questo il motivo che l’ha portata a rifiutare diverse opportunità di lavoro.