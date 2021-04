Uomini e Donne: Sara e Sonny oggi felici ma perché si erano lasciati

Il loro amore era nato nello studio di Uomini e Donne: ecco oggi Sara e Sonny che vivono felicemente il loro amore ma ricordate che qualche tempo fa si erano lasciati? Vediamo insieme il perché.

Sul trono classico di Uomini e Donne era salita la bellissima Sara Shaimi in cerca del principe azzurro e tra la schiera di corteggiatori, a rapire il suo cuore, era comparso Sonny Di Meo. Tra i due c’era stato un colpo di fulmine e Sara aveva subito manifestato il suo interesse, fino a quando, però, il Covid-19 ha imposto uno stop alle trasmissioni e quindi anche al trono della Shaimi.

Per questo motivo, Sara ha deciso subito di scegliere il suo Sonny e di iniziare una storia d’amore con lui, in piena pandemia. Tutto procedeva bene fino a quando, su Sara e Sonny è arrivata una nube di crisi ed i due si sono lasciati. Sui motivi della separazione ci sono stati diversi pettegolezzi da loro smentiti ed ora Sara e Sonny sono tornati insieme e ci riprovano.

Uomini e Donne: Sara e Sonny perché si erano lasciati?

Dopo diversi pettegolezzi che hanno interessato la rottura passata della coppia formata dalla ex tronista Sara e dal suo corteggiatore Sonny, finalmente arriva il chiarimento sul reale motivo della momentanea fine della loro relazione.

A parlare è stata proprio Sara Shaimi con una lettera aperta scritta al settimanale DiPiù e ha fatto chiarezza con un pubblico mea culpa. La ex tronista ha infatti ammesso che il suo attuale fidanzato Sonny vive di tante e forte emozioni e lei, troppo spesso, ha trascurato questa cosa. Inoltre Sara ha parlato anche di alcune incompatibilità caratteriali tra i due che hanno portato diversi problemi nella coppia.

Ad aggiungersi ai problemi è anche il lavoro della ex tronista, che è un’assistente di volo, quindi abituata a vivere in modo libero e indipendente e sempre alle prese con continui viaggi e partenze e, per questo, ha poco tempo per fermarsi a fare telefonate o mandare dei messaggi.

Dall’altro lato, quindi, c’era un Sonny che aveva bisogno di attenzioni, oltre che abbastanza geloso della sua fidanzata. Questa somma di motivazioni ha portato la crisi nella coppia.

Sara e Sonny oggi felici

La coppia nata a Uomini e Donne, oggi, ha trovato un equilibrio ed ora hanno recuperato il rapporto e vivono felici e sereni.

La distanza, quindi, è stata il primo problema: Sara a Roma e Sonny a Milano aveva portato i due ad allontanarsi mentre, ora, Sonny si è trasferito nella Capitale dalla sua amata e, anche se ancora non convivono, hanno trovato un nuovo equilibrio con la vicinanza.

Per quanto riguarda la gelosia di Sonny, la bellissima Sara è scesa ad un compromesso: “Ora ho capito che quella scollatura di troppo che indossavo quando tu non eri con me e che ti rendeva tanto geloso la potevo evitare”, così come la ex tronista ammette di aver capito l’importanza, per il suo fidanzato, di quei messaggi e chiamate in più.

Alla fine della lettera pubblica, Sara fa un monito a Sonny: “Dobbiamo stare attenti a non sbagliare più e a comprenderci. Io non ti trascurerò più e tu frena il tuo carattere” conclude così la ex tronista di Uomini e Donne.