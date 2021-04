Lutto a Domenica In Mara Venier apre la puntata in lacrime: “Non ce l’aspettavamo”

La nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier è stata inaugurata in una maniera del tutto inaspettata. La conduttrice veneta, sebbene sia solita aprire le sue puntate con un enorme sorriso sulle labbra, per la nuova puntata del suo show domenicale, ha dovuto dare una brutta notizia ai sostenitori della sua trasmissione e seguitissima. Scopriamo subito cosa sia accaduto nei dettagli.

Il lutto inaspettato

Mara Venier ha esordito nella nuova puntata di Domenica In con le lacrime in volto. La conduttrice veneta ha dovuto dare una notizia davvero tremenda. Un lutto profondo ha colpito lei e tutti gli addetti ai lavori degli studi dedicati a Fabrizio Frizzi. Mara non ha trattenuto l’emozione e le lacrime per il dolore immenso che l’ha colpita. E’ morta Carmela, la sua gobbista ma non solo. Scopriamo tutto nei dettagli.

La grande umanità

Domenica In è iniziato con un momento estremamente delicato e di vicinanza. Mara Venier, in lacrime ed emozionata, ha comunicato ai telespettatori la morte della sua gobbista Carmela. La donna, poco più che cinquantenne, ha lavorato per tanti anni in Rai e proprio al fianco della conduttrice venete. Proprio Mara, in trasmissione, ha voluto ricordarla così: “Carmela non è stata solo la mia gobbista. Era molto di più. È stata sempre davanti a me, in tutte le mie trasmissioni. Era il mio punto di riferimento, capiva ciò di cui avessi bisogno. Carmela è la più brava che ci sia mai stata, disponibile di cuore con tutti e mi voleva tanto bene”.

Proprio negli studi del programma della Venier, Carmela, aveva trovato il suo vero amore: Fabrizio. Questi momenti così delicati ed emozionanti, sono stati raccontati con grande umanità dalla conduttrice. L’emozione è stata tangibile per tutti. Purtroppo la gobbista è morta in seguito alla contrazione del Covid così come proprio suo marito si è ammalato in tempi non sospetti.

Domenica In e i momenti goliardici

Mara Venier non è stata solo palesemente emozionata e addolorata nella nuova puntata di Domenica In. La conduttrice, infatti, oltre a ricordare la tanto amata Carmela, ha avuto modo di ospitare diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi, è stata intervistata l’attrice di Fiano Romano, Sabrina Ferilli. Con quest’ultima, diversi sono stati i temi trattati. Le due hanno scattato anche un selfie insieme che è stato prontamente pubblicato dalla Venier su Instagram. Proprio in merito a ciò, ha spiegato all’attrice come pubblicare foto e utilizzare in modo corretto i tag sui social.

Al termine dell’intervista, zia Mara, ha mostrato anche un video pervenuto da Maria De Filippi. Quest’ultima, infatti, ha voluto mandare un saluto speciale sia alla sua cara amica veneta sia alla sua grandissima compagna d’avventura, Sabrina. Proprio la Ferilli, come la Venier, ha ricoperto il ruolo di giudice popolare a Tu Si Que Vales.