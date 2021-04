Un Posto al Sole, anticipazioni di lunedì 19 aprile: una decisione inaspettata

La soap campana Un Posto al Sole ritorna lunedì 19 aprile alle ore 20:45 su Rai Tre. Il nuovo appuntamento con la fiction regalerà grandi colpi di scena ai telespettatori. Gli ultimi episodi, infatti, hanno fatto sì che comunque il pubblico seguisse in maniera decisa tutte le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini e del Caffè Vulcano. Nelle ultime puntate, infatti, in modo particolare tutti si sono concentrati sull’arrivo Speranza che ha stravolto la vita di Vittorio Del Bue e di Samuel Piccirillo. Scopriamo tutto quello accadrà nella nuova puntata.

Rossella fa un passo indietro

Una delle protagoniste assolute di Un Posto al Sole è sicuramente Rossella Graziani. Quest’ultima, nelle settimane scorse, ha dovuto affrontare diversi ostacoli molto difficili. In modo particolare, la crisi passata dei due genitori Michele e Silvia ma soprattutto il tradimento del suo ormai ex fidanzato Patrizio con Clara Curcio. Nel nuovo appuntamento della soap, infatti, Rossella farà un passo indietro proprio nei riguardi del suo ex. Infatti, l’atteggiamento della Graziani è stato sin da subito ferreo e davvero deluso. La ragazza, però, sembrerebbe mostrare sgomento e forse un cenno di nuovo approccio con il caro chef. Torneranno insieme? Lo scopriremo presto.

Renato e Giulia in soccorso

Un Posto al Sole tornerà lunedì 19 aprile su Rai Tre e tra i protagonisti assoluti ci saranno Renato e Giulia. I due nonni del piccolo Jimmy si ritroveranno a dover consolare il figlio di Niko in merito alla partenza della cuginetta Irene. Quest’ultima, qualche giorno fa, è dovuta partire con la mamma Serena alla volta di Berlino. Proprio nella capitale tedesca, la figlia di Filippo, avrà modo di trascorrere del tempo con le sue zie e con la nonna che non vede da un bel po’. La sua partenza ha però destabilizzato il piccolo Jimmy e proprio per questo i due nonni, nel nuovo appuntamento con la fiction, troveranno una soluzione per far sì che possa ritrovare il sorriso.

Jimmy e Bianca, figlia di Angela e Franco, sono molto legati ad Irene anche perché sono gli unici bambini di Palazzo Palladini. Il loro rapporto, nelle ultime puntate della soap, è incrementato anche per le lezioni che la piccola Bianca ha tenuto circa la salvaguardia dell’ambiente e del territorio.

Un Posto al Sole e l’atteggiamento di Clara

Nel nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, Clara Curcio si renderà nuovamente protagonista. La ragazza infatti dopo aver avuto un confronto acceso ed inaspettato con Barbara Filangieri, arriverà a delle conclusioni inaspettate. La mamma del piccolo Federico, infatti, evidenzierà come sia stata ingenua nei riguardi di Alberto Palladini e negli atteggiamenti avuti nell’ultimo periodo.

Il nuovo appuntamento con la soap campana, quindi, regalerà molti colpi di scena ai telespettatori soprattutto per confronti del tutto inaspettati e decisioni inaspettate. Gli ascolti, per tale ragione, continuano a dare ragione alla soap in quanto risulta essere uno dei programmi più seguiti di Rai Tre.