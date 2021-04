Serena Rossi, in Un Posto al Sole era Carmen Catalano. Ve la ricordate?

Serena Rossi è una delle attrici più amate dal pubblico italiano. I fan di Un posto al Sole la conoscono bene ed è proprio dalla soap napoletana che la nostra protagonista ha spiccato il volo verso il successo che oggi l’avvolge e la fa brillare. Ma com’era ai tempi di Carmen Catalano, il ruolo che ha rivestito per tanto tempo? Ve la ricordate?

I successi di Serena Rossi

La partecipazione alla soap di Rai Tre, Un posto al sole, una delle più longeve della televisione italiana, ha permesso a Serena Rossi di farsi conoscere al grande pubblico. Dopo aver interpretato Carmen Catalano, la bella Serena arriva nel 2007 al Cinema recitando in Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore di Salvatore Romano. Si susseguono poi altre partecipazioni in fiction di successo come Che Dio ci aiuti, R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, L’ispettore Coliandro e Squadra Mobile. Nel 2019 ha interpretato Mia Martini nel biopic Io sono Mia e recentemente è stata Mina in Mina Settembre, la fiction di successo di Rai 1, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Serena Rossi oggi conduce Canzone Segreta, in prima serata su Rai 1. La musica infatti è un altro grande amore dell’attrice: la sua voce è spettacolare e molte volte è stata messa in risalto anche in Un posto al Sole. Erano i primi anni 2000 e Serena faceva la sua comparsa nella serie partenopea seguita da milioni di telespettatori. Proprio nella soap ambientata nella sua Napoli, la Rossi debutta appena maggiorenne vestendo il ruolo di una ragazza di strada, Carmen Catalano, che ha infatti un dono: saper cantare meravigliosamente.

Il debutto come Carmen Catalano

Carmen viene aiutata da Giò e riuscirà a realizzare il suo più grande sogno, quello di incidere un disco e iniziare la sua carriera da cantante. Carmen tuttavia avrà molto a che fare nell’ambito dei sentimenti. La sua storia d’amore con Filippo Sartori ormai è storia. Poi la nascita del loro bambino, Valerio, che morirà tragicamente e la partenza da Napoli, per sempre. Come dimenticare inoltre l’agguato di cui è stata vittima e che l’ha resa cieca per molto tempo?

Il personaggio di Serena Rossi, amatissimo dal pubblico resterà nella serie fino al 2010, anno in cui esce definitivamente. I telespettatori hanno visto Serena crescere puntata dopo puntata, come una di famiglia ed è per questo che è amata da tutti.

Un Post al sole per Serena Rossi rimarrà sempre nel cuore, anche perchè sul set della soap ha conosciuto il suo attuale compagno, Davide Devenuto, Andrea nel piccolo schermo. I due hanno iniziato una relazione tanti anni fa e oggi sono genitori del piccolo Diego. E pensare che nella fiction, Carmen e Andrea hanno avuto anche una storia clandestina: sarà stata quest’occasione a far scoccare la scintilla tra i due attori?