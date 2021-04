Chi L’ha Visto, Piera Maggio mamma Denise Pipitone: stalkerizzata dalla figlia del marito

Le rivelazioni della mamma di Denise Pipitone a Federica Sciarelli: la trasmissione tv e lo stalking di Jessica Pulizzi, figlia del marito.

Piera Maggio a Chi L’ha Visto

Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, è stata ospite di Federica Sciarelli a Chi L’ha Visto, trasmissione che in questi anni si è occupata spesso del caso della piccola, scomparsa diciassette anni fa e mai più ritrovata. In questi anni sono state molte le segnalazioni, non tutte degne di nota, ma Piera Maggio e Piero Pulizzi non hanno lasciato nulla di intentato per trovare la figlia. Naturale dunque la loro attenzione per il reality show russo Lasciali parlare e per la giovane Olesya Rostova, che i media già indicavano come Denise cresciuta.

Olesya Rostova e il reality russo Lasciali Parlare

In mezzo al clamore suscitato dalla vicenda, resta il dispiacere e la delusione di una mamma sia per non aver ritrovato la sua bambina, sia per l’essere rimasta coinvolta nel gioco al rialzo dell’audience. Il Primo Canale era in possesso del DNA della ragazza ma lo avrebbero fatto avere alla madre e ai periti solo se Piera Maggio si fosse presentata in studio prestandosi al gioco delle buste. La sola maniera di accelerare il tutto era il confronto del gruppo sanguigno, poi risultato negativo. A Federica Sciarelli, la Maggio ha confessato: “Se Olesya Rostova sta usando la visibilità per altri scopi, non sono problemi nostri. A noi interessava solo sapere se quella ragazza era mia figlia”.

Le rivelazioni su Jessica Pulizzi, la figlia maggiore del papà di Denise Pipitone

Piera Maggio ha parlato anche di Jessica Pulizzi, la figlia maggiore del marito Piero Pulizzi, nata dalla precedente relazione di lui con Anna Corona. Nel 2014 Jessica Pulizzi è finita a processo accusata del rapimento della piccola sorellastra ma nel 2017 la Cassazione l’ha assolta dall’accusa di concorso nel sequestro di Denise.

“Jessica mi ha squartato tutte e quattro le ruote della macchina”

I rapporti con la madre della piccola però non sono mai stati buoni e Piera Maggio lo ha confermato anche a Chi L’ha Visto: innanzitutto, Jessica passava “quotidianamente, ogni giorno, tutti giorni” per la strada da cui è scomparsa Denise. Inoltre “Jessica mi ha squartato tutte e quattro le ruote della macchina. C’è stato un incendio a una erboristeria di mia sorella. Ci sono state una serie di vessazioni. Quando è stata sequestrata Denise io lo dissi ai due marescialli indirizzandoli ad andare a casa di Anna Corona. Per me, nell’immediatezza, non potevano essere che loro”.

“Sono passati 17 anni, apritevi il cuore e dite la verità”

Le indagini per la sparizione di Denise sono state da subito complicate, ha spiegato Piera Maggio, perché a fronte di molti delle forze dell’ordine che hanno lavorato bene, altri invece non avrebbero fatto il proprio dovere. “Voglio precisare questo perché non si dica che tutti sono stati coloro che hanno depistato o non hanno aiutato,” ha detto la Maggio. Chiedendo poi:“Perché qualcuno delle forze dell’ordine di quell’epoca non ci racconta come sono andati i fatti visto che un pubblico ministero e chi curava le indagini sono stati traditi nell’esercizio delle loro funzioni?” Infine lancia un appello alle “persone che sanno“: “Sono passati 17 anni, apritevi il cuore e dite la verità. Sarete tutelati. Dateci pace, aiutateci”.